Amazon se refuerza en Bobes con 300 contratos para la Navidad
La plantilla del centro sierense supera los 1.300 trabajadores para atender la elevada demanda que ya comienza con el "Black Friday"
El centro logístico de Amazon en Bobes (Siero), formado por un millar de trabajadores, se ha reforzado con 300 empleados temporales para afrontar su temporada de mayor actividad y ventas en el año: la formada por el "Black Friday" –que teóricamente empieza dentro de dos semanas, pero que muchos establecimientos ya están iniciando– y la de Navidad.
Es una dinámica habitual de Amazon dimensionar las plantillas de sus macronaves logísticas, como la de Bobes, para ajustarse a los volúmenes de demanda de cada momento. Si bien el centro sierense, cuya actividad comenzó hace poco más de un año, ya ha alcanzado un nivel estable por encima de los 1.000 trabajadores (procedentes, además, de más de 40 nacionalidades), el aumento de demanda que se produce desde finales de octubre hasta enero obliga a la compañía a pertrecharse con contrataciones extra, que en este caso llevan al centro de Bobes a albergar unos 1.300 mozos de almacén. Lo previsto es que, transcurridas las Navidades, la plantilla vuelva a su dimensión anterior.
Con todo, el objetivo a largo plazo de la multinacional es que el centro de Bobes (denominado oficialmente "OVD1") tenga unos 1.500 trabajadores fijos en 2027. La nave cuenta desde el pasado septiembre con un nuevo director, el gijonés Omar Rozada, que sustituyó al catalán Carlos Ordeig.
