Cafento y Hunosa, premiadas por Asocas, cuya presidenta deja el cargo tras 11 años

El grupo cafetero tinetense Cafento, en la categoría de Seguridad Industrial, y la hullera pública Hunosa, en la de Diversificación Energética, recibieron ayer los galardones de la Asociación de Organismos de Control y Afines del Principado de Asturias (Asocas), durante un acto celebrado en el restaurante Peña Mea, en Llanera. Por parte de Cafento, su director de Operaciones, Esteban Peláez, destacó "la importancia de la coordinación con los organismos de control y con las Administraciones", mientras que Enrique Fernández, presidente de Hunosa,afirmó que el proceso de descarbonización de la compañía "ofrece más oportunidades que nunca". La presidenta de Asocas, Carmen Prado, aseguró que "la colaboración público-privada es un factor indispensable", y aprovechó el acto para anunciar que deja el cargo después de once años.