Campo: "El Tribunal Constitucional no puede suplir al legislativo"

El VI Congreso de Derecho Procesal se inició este jueves en el Colegio de Abogados de Oviedo con la participación del exministro de Justicia y magistrado del Tribunal Constitucional Juan Carlos Puente, quien ofreció una conferencia titulada "El poder judicial como poder contramayoritario". Juan Carlos Campo se mostró de acuerdo con que "el Tribunal Constitucional no puede suplir al poder legislativo", en el sentido de completar los textos legislativos y facilitar reformas que requerirían procesos más complejos.

Puso como ejemplo el matrimonio igualitario, que fue dado de paso por el Tribunal Constitucional a pesar de que la Constitución expresa que la unión matrimonial debe ser entre un hombre y una mujer. Para Campo, tendría que haberse planteado una reforma constitucional, que es una fórmula no deseada por los partidos al precisar de una convocatoria electoral y de un referéndum, ambos de consecuencias incontroladas.

En esta primera jornada del Congreso, una mesa formada por la Viceconsejera de Justicia, Encarnación Vicente, el secretario de Gobierno del TSJA, Miguel Ángel Barlbín, y el abogado Raúl Ignacio Rodríguez Magdaleno, analizó la nueva organización de los tribunales de instancia y las oficinas municipales de justicia. La Viceconsejera informó del proceso que se está siguiendo para que próximo 1 de enero estén constituidos los tribunales de instancia de mayor tamaño en Asturias, en concreto los de Oviedo, Gijón, Avilés, Mieres y Langreo. Vicente señaló que el proceso para crear los tribunales de instancia sigue su curso y que el Principado está dotando del personal necesario a los nuevos tribunales.