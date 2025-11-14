La cara y la cruz del huevo frito en Asturias: los huevos suben un 21% por la gripe aviar y el aceite baja el 34% por la buena cosecha

La gripe aviar, que ha obligado a sacrificar a millones de gallinas en España, ha disparado el precio de los huevos. En Asturias se han encarecido el 21,5%, según el índice de precios de consumo (IPC) de octubre publicado por el Instituto Nacional de Estadística. No obstante, para los amantes del huevo frito queda el consuelo del abaratamiento del aceite. Durante el último año su precio ha bajado en Asturias el 34,4%, por las cosechas récord del aceite de oliva en 2024, tras las fuertes subidas del año anterior.

El IPC de Asturias subió en octubre un 0,5% respecto al mes anterior, manteniendo su variación anual en el 3,1%, similar a la registrada en el conjunto de España, pero los alimentos intensificaron su subida en siete décimas, hasta el 3,2%.

No obstante, el grupo que más destacó por su influencia en el aumento de la tasa anual de precios de Asturias fue el de la vivienda. Aumentó el 7,5%, debido a la subida de la electricidad, mayor que en octubre de 2024. Tras el grupo de la vivienda, las mayores subidas se registraron en los hoteles, bares y restaurantes (4,8%) y en las bebidas alcohólicas y el tabaco (4,2%). A continuación se situaron los alimentos y bebidas no alcohólicas (3,2%), medicina (2,4%), transporte (2,2%), comunicaciones (1,8%), menaje (0,6%), enseñanza (0,2%) y ocio y cultura (0,1%), mientras que el vestido y el calzado fue el único grupo en el que se registró un descenso (-3,4%).

Por productos de la cesta de la compra, la mayor subida de precios en Asturias la registraron los huevos, que se encarecieron el 21,5% en el último año por la caída de la oferta vinculada a los sacrificios de millones de gallinas en España por la gripe aviar. Tras la subida de los huevos, destacaron también las de la carne de vacuno (18,8%); el del café, el cacao y las infusiones (16,7%); la carne de ovino (10%); la carne de ave (9,2%); el pescado fresco y congelado (8,7%); las frutas frescas (8,5%); la leche (6,9%), y las frutas en conserva y frutos secos (5,1%) y otros preparados alimenticios (5,1%).

Por contra, los mayores descensos de precios en la cesta de la compra en Asturias se registraron en los aceites y grasas (-34,4%); el azúcar (-19%); el agua mineral, los refrescos y los zumos (-2,1%); los cereales y sus derivados (-1,3%), y las patatas y sus derivados (-0,8%).