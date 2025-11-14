Los castellanoleoneses pagarán menos que los asturianos en el peaje del Huerna (y esta es la razón)

El Gobierno de Castilla y León, del PP, pretende incorporar la autopista del Huerna a su plan de bonificaciones para usuarios de las autopistas que discurren por la comunidad autónoma. De salir adelante esta pretensión, expresada por el consejero de Movilidad, José Luis Sanz Merno, los usuarios de la vía de comunicación con el Principado tendrían una bonificación extra a la planteada por el Ministerio de Transportes solo si son castellano-leoneses. Asturias se ha mantenido hasta ahora contraria a la posibilidad de bonificar el peaje con cargo a sus presupuestos autonómicos.

Sanz Merino compareció esta semana en las Cortes de Castilla y León para exponer los detalles del proyecto de Presupuestos Generales de la comunidad para 2026. Allí afirmó que el Ejecutivo quiere destinar 10 millones de euros a compensar costes de peaje a los usuarios de la comunidad autónoma. Esta compensación se tramitaría después de que los conductores hayan pagado su boleto, de modo que no será un abono a las concesionarias.

Sanz Merino apuntó que los usuarios de las autopistas que tengan un "determinado perfil", como la recurrencia en el uso o el empadronamiento en la Comunidad, podrán tener un "retorno" por parte de la Junta. "Las empresas van a seguir recibiendo el peaje previsto", dijo el consejero de Movilidad, que denunció la nula interlocución con el Ministerio de Transportes, de Óscar Puente.