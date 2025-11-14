Consumo de alcohol por menores en Asturias: bajan los porcentajes, pero las chicas ya beben más que los chicos (y este es el motivo)

Bajan los porcentajes de consumo de alcohol entre los menores asturianos, pero la edad de quienes beben semanalmente desciende, y las chicas ya beben más que los chicos, al menos hasta los 18 años, ya que a esa edad son ellos los que comienzan a beber mucho más que ellas. El motivo es la "incorporación en igualdad de las mujeres, lo que igualará la morbimortalidad asociada a largo plazo", según sostienen diversos estudios, entre ellos la bianual Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Medias en España (ESTUDES) 2025, un resumen de cuyos datos se dio a conocer este viernes en la I Jornada Asturiana de Salud Pública sobre el Consumo de Alcohol, celebrada en el Auditorio de Oviedo, y que contó con la presencia de la consejera de Salud, Concepción Saavedra.

La edad media de inicio en el consumo de alcohol se sitúa en los 13,9 años en el caso de las mujeres y 13,8 en el de los hombres. La edad de inicio del consumo semanal de alcohol se sitúa un poco más tarde, a los 14,7 años en el caso de los hombres y 14,9 en el de las mujeres, una edad media inferior a la registrada en 2023, que era de 15 años. Eso no quita que algunos menores hayan probado el alcohol con diez u once años, o incluso menos, muchas veces en el conexto de celebraciones festivas, como la Navidad.

Un dato preocupante es que el "binge dringking", o atracón de alcohol (el consumo de cinco o más bebidas en el curso de dos horas), se da en Asturias por encima de la media nacional. Un 26,4 por ciento de los menores varones de entre 14 y 18 años asegura haberse dado ese atracón en el últimos mes, porcentaje que sube al 28,1 por ciento de las mujeres. Son datos inferiores a los de 2023, pero ilustran sobre un hecho, que las chicas beben más que los chicos, lo que trae problemas añadidos, ya que desde el punto de vista biológico, la metabolización del alcohol es mucho más lenta en las mujeres, lo que incremento el riesgo de daño, y además incrementa el riesgo de relaciones sexuales sin protección, y por tanto de embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual, y las posibilidades de que las adolescentes sufran violencia y agresiones sexuales.

Por lo que se refiere a la proporción de menores que han consumido alcohol en el último mes, Asturias también está por encima de la media, y también beben más las adolescentes, un 55,8 por ciento, frente al 52,4 por ciento de los chicos. Aunque con 14 años, el consumo de alcohol es equiparable entre hombres y mujeres, en periodos posteriores, las adolescentes tienen un consumo seis puntos superior al de los adolescentes.

Inmaculada González se dirige a los asistentes a la jornada. / Luis Vega

Los datos, que fueron desgranados por Inmaculada González, de la Dirección de Salud Pública (en lugar de Antón González, técnico del Observatorio sobre Drogas y Adicción a las Bebidas Alcohólicas, que no pudo acudir por un problema personal), reflejan sin embargo un fuerte descenso (roto solo en 2023) desde la pasada década en la que hubo un preocupante repunte.

La consejera Concepción Saavedra indicó que "el consumo de alcohol sigue siendo todavía un gran problema de salud pública, porque probablemente sea de los hábitos nocivos que son más sociales y que vemos con más normalidad en la población. No obstante, estamos viendo que en gente joven realmente no está creciendo".

En perspectiva histórica, añadió "los niños de 14 y 18 años retrasan cada vez más el inicio del consumo de alcohol y tienen un consumo menor. Pero sí es cierto que el 59% de los niños de esa edad de 14 años en el colegio dicen que en algún momento lo han probado".

"Y lo que sí nos preocupa ya es en la edad adulta, porque está aumentando en mujeres. Y en mujeres de menos de 35 años, en adultas jóvenes. En ese caso estamos tomando medidas", aseguró.

Con las jornadas, pretenden "concienciar sobre el riesgo que tiene para la salud física y para la salud mental lo que es el consumo de alcohol. Y, por otro lado, tomar medidas preventivas para que, sobre todo la gente más joven, no consuma alcohol".

Y enumeró las acciones en marcha. "Tenemos un programa en pediatría, en atención primaria, donde se les pregunta a niños de 10 a 13 años si han tenido contacto con el alcohol y se les explica los riesgos que supone. También hay un programa socioeducativo para los menores de 18 años que han tenido algún problema relacionado con el alcohol. En 2023 empezamos una campaña para que no se beba ni una gota de alcohol en las fiestas. En estas jornadas queremos reunir a expertos, pero también a gente de la comunidad, implicar a los colegios y los ayuntamiento, todas las partes que tienen relación con la prevención del consumo de alcohol entre menores, para ver qué prácticas están haciendo y para ver qué nuevas medidas podemos poner en marcha", explicó.

Añadió que la normativa se está cumpliendo, como la del tabaco. "Tenemos un servicio de inspección, algunas notificaciones y la policía local nos da parte de algunas situaciones, y nosotros ponemos en marcha sanciones", indicó. Durante 2014, se tramitaron quince denuncias, doce por consumo y tres por venta de alcohol a menores.

Purificación saavedra, responsable del Servicio de Planificación en salud Mental de la Consejería de Salud, también incidió en el que hechos de que "en determinadas edades, especialmente en mujeres, hay un incremento, pero viene siendo sostenido en el tiempo, que tiene que ver probablemente con un nuevo intercambio en los roles de género y en las conductas asociadas". En cuanto a los menores, "nos interesa saber dónde consiguen el alcohol, porque el consumo de alcohol en menores está prohibido. Y hay menores que lo consiguen por ellos mismos, pero otros a través de personas mayores. Aunque ha disminuido, aún existe el botellón, vinculado a comportamientos sociales. El alcohol tiene mucho que ver con la sociabilidad, las relaciones, con nuestra cultura gastronómica y de social".