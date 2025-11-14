Cuarto día de búsqueda de Tomasín en los montes de Tineo: volverán al entorno de su casa

Han pasado cuatro días desde que se comenzó a buscar a Tomás Rodríguez Villar, "Tomasín", por los montes de Tineo. La última jornada, el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) ha utilizado un dron con cámara térmica para sobrevolar el complicado terreno donde se cree que ha desaparecido el conocido popularmente también como "rambo de Tineo".

Este viernes se reanudan las labores de búsqueda con varios objetivos. Por un lado, rastrear cuatro sectores que en esta ocasión están centrados en la ladera suroeste, en dirección a la localidad de Tineo. Y , por otro, volver a revisar el entorno de la vivienda del desaparecido.

En los trabajos de búsqueda tomarán parte el Jefe de Zona Suroccidental y efectivos de los parques de Tineo, Ibias y Cangas del Narcea, unidad canina y unidad de drones, junto a un técnico de Bomberos de Asturias, además de la ERIE de Cruz Roja de Búsqueda y Salvamento, Guardia Civil, Agentes del Medio Natural y Voluntarios de las Agrupaciones Municipales de Protección Civil de Tineo y Valdés.

La última pista

La última persona que vio a Tomás Rodríguez Villar fue su primero Delfín Rodríguez, que subía regularmente a llevarle comida a su casa de La Llaneza. Lo hizo hace ahora dos semanas. En aquella ocasión hablaron y vio a Tomasín "más animado".

A los pocos días volvió al pueblo, pero ya nadie le abrió la puerta. No fue hasta el pasado martes cuando la familia interpuso una denuncia, comenzando el operativo de búsqueda por los montes de la localidad tinetense, sin que en ninguno de los dos días (martes y miércoles) tuviesen resultados.