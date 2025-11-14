No solo extranjeros: Asturias atrae por fin a más residentes españoles (y otro sorprendente dato del vuelco demográfico)

Asturias registra un "estirón" de habitantes en el útlimo trimestre del año, principalmente gracias a la población inmigrante. Se trata de una situación llamativa que invita a un optimismo demográfico en una región que tradicionalmente ha perdido población por la diferencia entre fallecimientos y nacimientos. Esa tendencia se ha visto revertida gracias a la llegada de inmigrantes. ¿Es esta la única esperanza de un "cambio de ciclo" en Asturias? No. Por vez primera también la pujanza de los nacionalizados en España empieza a tener peso.

La tendencia demográfica de Asturias es sencilla en el trazo grueso: es una región en la que nacen muchos menos de los que fallecen, lo que irremediablemente lleva a una pérdida de población por criterios vegetativos. Solo la llegada de nuevos residentes, del tipo que sea, puede compensar esa realidad implacable. Por esa razón resulta tan relevante el peso de los nacidos fuera de España en el cómputo de población asturiana.

Los expertos en análisis demográfico aún están digiriendo los datos de población aportados por el INE esta semana y que suponen una auténtica revelación para Asturias: el Principado "acelera" su atracción de población espantando de manera clara la posibilidad de caer por debajo del millón de habitantes, y se enfrenta a una dinámica de aumento de vecinos constante. ¿Por qué ocurre esto?

Hay varias razones que lo explican. La principal y más básica es que Asturias atrae nueva población procedente de otras regiones y del extranjero. La estadística del INE discierne entre personas con nacionalidad española o extranjera, y constata que en los últimos años el Principado ha aumentado de una manera muy significativa sus cifras de residentes con nacionalidad extranjera, ya provengan estos directamente de otros países o lleguen al Principado tras haber recalado sin éxito en otras comunidades autónomas.

Pero el Principado ha registrado de manera habitual un descenso de su población nacional, básicamente a causa del mayor peso de las defunciones sobre los nacimientos. La evolución vegetativa de Asturias no concede espacio a la esperanza, en una región en la que matemáticamente mueren muchos más (casi el doble) de los que nacen. Incrementar población, tomando como partida esos "números rojos" estructurales solo puede hacerse gracias a la llegada de nuevos residentes procedentes de otros territorios.

Pocas vías deja el INE para tratar de evaluar esa tendencia, a la espera de que se actualicen las estadísticas de migraciones interiores. Pero todo parece indicar, a juicio de los expertos, que al tiempo que se aumenta la capacidad de la región para atraer población extranjera también se consigue captar población española que se instala en el Principado por motivos laborales. La única vía para tratar de identificar quiénes son esos nuevos asturianos de nacionalidad española que consiguen asentarse y revertir la negativa tendencia vegetativa es acudir a los datos por edades.

Asturias tiene en esta última estadística dos datos insólitos. Primero, de manera inédita logra atraer población española suficiente para compensar la caída demográfica que establece de manera matemática su saldo vegetativo negativo (más fallecimientos que nacimientos). El segundo dato es más sutil y sujeto a variabilidad estadística: Asturias es de las pocas regiones que aumentan su población menor de cuatro años, al tiempo que toda España reduce habitantes en esa franja de edad. De hecho, en el último año fue la comunidad que más incrementó porcentualmente su dato de niños y niñas pequeñas, por encima incluso de Madrid. Es cierto que el Principado parte de unos bajísimos índices de natalidad, pero los expertos reconocen que en el último año se está produciendo un fenómeno alcista de los nacimientos que aún conviene evaluar para comprobar si se mantendrá en el tiempo: desde luego es inédito.

Asturias ha logrado atraer población española no solo de menores de muy baja edad, sino también en el rango entre los 15 y los 30 años, y entre los 50 y los 69 años: es decir, el Principado atrae población de mediana edad o muy jóvenes. ¿A qué puede deberse esto? Los expertos coinciden en que es necesario contar con más datos para constatar una tendencia, pero todo parece indicar que, al margen de la capacidad de atraer población extranjera, Asturias está por vez primera captando residentes con una trayectoria laboral establecida que se asientan gracias a las ventajas del teletrabajo, o a jóvenes formados que emprenden actividad en la región tras haber iniciado su actividad profesional en otras regiones.

Todos los expertos coinciden en dos cosas: el último dato de población quiebra la tendencia demográfica que hasta ahora ha registrado Asturias, acelerando la llegada de extranjeros y apuntando un aumento de ciudadanos nacionalizados en España que se instalan en Asturias; la segunda cuestión es que aún es pronto para sacar conclusiones y habrá que esperar a observar la tendencia.

Eso sí, el optimismo demográfico, inesperado y basado en los datos, está más que fundado.