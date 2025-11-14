La Facultad de Economía se ofrece para "generar más riqueza y futuro" en la entrega del "Asturiano del mes"

"Es un reconocimiento a tantos profesores y estudiantes que han pasado por nuestras aulas. Este premio se lo dedicamos a ellos, a quienes han dejado su vida en las aulas y a quienes han iniciado en ellas su futuro. Ahora toca consolidarse, seguir generando riqueza y futuro". La decana, Carmen Benavides, fue ayer la voz de la Facultad de Economía y Empresa durante la entrega del premio "Asturiano del mes", que concede LA NUEVA ESPAÑA, en un acto especialmente emotivo, con la presencia del rector, Ignacio Villaverde, de prácticamente todos los decanos que han dejado su huella en la institución en sus cincuenta años de historia y con el equipo directivo actual.

Coincide la distinción con el 50.º aniversario del centro, pero las razones para su concesión van mucho más allá, como resaltó Ángeles Rivero, directora general de LA NUEVA ESPAÑA: "Es por lo mucho que habéis aportado, y seguís aportando, en la formación de profesionales de los que se nutren las empresas, en la creación de cultura económica, en el gobierno de instituciones muy relevantes y en ayudarnos a crear el escaparate de ‘La Asturias que funciona’, que ya es un eslogan que ha traspasado fronteras". También participaron en la entrega del premio Gonzalo M. Peón, director del periódico; Marcos Alonso, gerente, y César García, subdirector general financiero de Prensa Ibérica, grupo editor de LA NUEVA ESPAÑA, los dos últimos egresados de la Facultad.

"Esto es una historia de todos", insistió Benavides, sin poder evitar ocultar su emoción. Comenzando por Emilio Costa, rector durante ese complicado traslado de la calle González Besada al campus del Cristo, a una facultad llena de goteras en la que los cubos compartían día a día con los estudiantes. "Pasados de una situación horrible a otra más horrible todavía", recordó.

Mejoró la situación de la infraestructura con los años, aunque no así los quebraderos de cabeza que acompañan a un puesto de tal responsabilidad. Su sucesor Juan Vázquez estuvo acompañado de un equipo "muy ilusionado y con mucho impulso", al que le tocó vivir un mandato "muy iniciático", donde todo estaba casi por comenzar. Desde el Eramus, las prácticas con las empresas hasta un nuevo plan de estudios, que marcó un antes y un después "al pasar de un único título de Económicas y Empresariales a dos independientes".

Esta transformación continuó en la etapa de Javier Suárez Pandiello, en la que comenzó a fraguarse el "Plan Bolonia" y salió adelante la ley de reforma universitaria". "Fueron tiempos convulsos", reconoció el catedrático, quien destacó el valor del reconocimiento de LA NUEVA ESPAÑA. Así lo hizo también Francisco González. El decano entre 2006 a 2010 explicó que "durante muchos años, la facultad ha sido el centro, junto con la Politécnica de Gijón, que más estudiantes ha formado, y que los ha formado para Asturias y para el mundo. Hay mucho capital humano por el mundo que se originó en esta facultad, eso muestra su capacidad para formar en un contexto global".

Para Manuel González, el siguiente en estar al frente del Decanato, "la facultad ha contribuido a la sociedad asturiana y a la formación de todos. Hemos creado muchos economistas, prácticamente toda la gente que trabaja en el sector financiero son alumnos nuestros. Ha sido una aportación importante a la sociedad asturiana". En su caso, le tocó hacer frente a la fusión con la Escuela Universitaria de Graduados Sociales, fundada en 1944, y la Escuela Universitaria de Estudios Empresariales, fundada en 1908.

Porque la responsabilidad del decanato va mucho más allá de los aspectos puramente académicos. "Cuando haces de decano te pasa por delante todo lo bueno y todo lo malo de facultad. Es una visión completamente distinta, porque te tienes que encargar de todo", afirmó Julio Tascón. Desde la evacuación de un incendio, un aviso de huelga hasta una baldosa rota. "Es una etapa muy exigente, pero a la vez bonita y satisfactoria", aseguró.

Los decanos estuvieron arropados en la entrega por el Rector, para quien la Facultad de Economía ha vivido "cincuenta años de una historia llena de éxitos". "Si uno repasa el profesorado y el peso que ha tenido en la construcción económica de este país, la influencia que han tenido, creo que es un reconocimiento merecido a una gran institución académica", opinó.

Villaverde destacó además el "sentimiento de pertenencia" que el claustro ha logrado ir gestando a lo largo de estas décadas, que lleva a que los egresados tengan el "orgullo de haber formado parte y haber salido de las aulas de la Universidad de Oviedo y, sobre todo, el recuerdo tan grato que tienen del profesorado". Ahora le tocará a la facultad firmar otros 50 años igual de brillantes.