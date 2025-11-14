FICX: creación, memoria y denuncia social

El Festival Internacional de Cine de Gijón/Xixón (FICX) no solo ofrece programación de vanguardia, sino también un espacio de reflexión sobre la creación y la realidad social de la industria audiovisual. Tres actividades paralelas de esta edición ponen el foco en el talento, la memoria y la urgencia de la denuncia.

Los amantes del cine de autor tienen una cita con la directora Pilar Palomero, galardonada con el Premio Especial Retueyos. La cineasta, conocida por "Las niñas", "La maternal"y "Los destellos", ofrecerá la masterclass Inspiración, escritura y encuentro. El evento, con acceso libre, será el sábado 22 de noviembre a las 12.00 horas en la Escuela de Comercio. Palomero guiará un recorrido íntimo desde la emoción inicial hasta la pantalla, explorando cómo las ideas se transforman en guión y cómo el casting se convierte en un "acto de encuentro" donde las actrices aportan "verdad y vida" a la historia.

La cineasta Pilar Palomero. / Cedida a Lne

Impacto de los abusos contra las mujeres

Por otro lado, la Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales (CIMA) presentará su informe "Después del silencio", primer análisis estatal sobre el impacto de los abusos y violencias sexuales contra las mujeres en el cine y el audiovisual. El documento se presentará mañana, 15 de noviembre, a las 18.00 horas en el Salón de Actos del CCAL. La investigación combina datos cuantitativos y cualitativos, con 312 encuestas y 15 historias de vida. Los resultados son contundentes: el 60,3% de las mujeres del sector ha sufrido violencia sexual, y el 92% nunca lo denunció. CIMA busca activar un debate y promover protocolos eficaces en todos los ámbitos laborales.

Exposición con mucha luz

Destaca también la exposición "Fareras. La luz que nos guía", en la Antigua Rula del Puerto de Gijón, un proyecto de la cineasta Cristina Rodríguez Paz que recupera la memoria casi olvidada de las mujeres que habitaron y cuidaron los faros en España.