Grupo Lacasa inicia la ampliación de su fábrica de dulces en Siero

La empresa asturiana Chocolates del Norte, perteneciente al Grupo Lacasa, ha iniciado ya los trabajos de ampliación de su fábrica del polígono de Meres (Siero) donde se elaboran turrones, chocolate y pasta de cacao para los populares Lacasitos y Conguitos. Lo anunció ayer a este periódico el director de la planta, Ángel Gajino, tras recibir uno de los premios "Asturias Economía y Futuro" que ayer otorgaron la Agencia Sekuens y la Consejería de Ciencia en una ceremonia celebrada en Oviedo. Las otras compañías galardonadas fueron el fabricante castropolense de vehículos ferroviarios Uromac, la delegación en Asturias del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y las empresas emergentes AlmaBiotech, Immersive Oasis, Arquea y SBP.

Borja Sánchez con Ángel Gajino, director de la fábrica de Lacasa en Meres. / Luisma Murias

"Chocolates del Norte es hoy una realidad sólida y de futuro", aseguró Gajino al recibir el premio, que el jurado concedió en reconocimiento a la expansión. En la de Meres, donde trabajan más de 100 personas, la compañía ha iniciado una ampliación de 5.100 metros cuadrados gracias al alquiler de una nave adyacente.

Imagen del público asistente. A la izquierda del todo, en primera fila, Rosa Menéndez, expresidenta del CSIC. / Luisma Murias

La factoría sierense vive estas semanas la época más intensa del año, ya que la campaña navideña demanda una elevada producción de turrones. En la planta, se fabrica además chocolate La Cibeles y pasta con la que posteriormente Lacasa elabora en otras fábricas del país célebres productos como Lacasitos o Conguitos.

Otra de las empresas protagonistas de la gala fue Uromac, distinguida con el premio a la excelencia industrial. "Somos una pequeña gran empresa profundamente arraigada al territorio, pero ese vínculo no nos ha impedido proyectarnos al exterior y llevar el nombre de Asturias por los cinco continentes", afirmó el director de la firma, Javier Fernández-Catuxo. Su compañía es un ejemplo de adaptación: la crisis de 2008 puso contra las cuerdas su negocio original, la maquinaria de construcción, obligándole a buscar nuevos nichos y reinventarse como fabricante de máquinas y vehículos sobre raíles, con una fuerte apuesta por la exportación.

El tercer premio grande fue a parar no a una compañía privada, sino a una institución, la delegación en Asturias del CSIC, en reconocimiento a "su función clave en el desarrollo económico y social del Principado", según el jurado. "Nuestra misión es clara: contribuir al progreso económico, cultural y científico de España. La investigación es un instrumento para mejorar la vida de las personas", remarcaron María Fernández, delegada del CSIC en Asturias, y Ana Isabel Criado, vicepresidenta adjunta de relaciones institucionales del CSIC. Entre el público también se encontraba la pixueta Rosa Menéndez, que presidió el organismo entre 2017 y 2022.

Las emergentes

Los tres galardones descritos ya eran conocidos por sus ganadores. Pero no así los otros tres premios "Radar" que concedieron los organizadores a empresas emergentes nacidas en Asturias, y que se anunciaron en la propia gala.

El premio "Radar Spin-off", dedicado a proyectos de investigación con potencial de convertirse en un negocio viable fue a parar a AlmaBiotech, promovido por cinco investigadores del grupo de nanopartículas, membranas y bioanálisis de la Universidad de Oviedo. Este grupo desarrolla un test rápido para el cribado de cáncer colorrectal, basado en la detección de biomarcadores de esta enfermedad. La compañía Immersive Oasis, que desarrolla soluciones de realidad extendida aplicadas a la salud, la medicina y la cultura, se hizo con el premio "Radar" a la mejor empresa de base tecnológica (EBT) con impacto social; mientras que el galardón a la mejor EBT tuvo dos ganadores: Arquea, especializada en la detección de patógenos, y SBP, centrado en tecnologías de soldadura modular.

El presidente del Principado, Adrián Barbón, destacó que "cada vez hay más personas y más empresas que eligen el Principado para instalarse, vivir y trabajar".