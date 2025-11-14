La IA trae grandes oportunidades, pero "el factor humano siempre será importante"

Levantarse y comprobar el estado del tiempo, utilizar una aplicación para conocer una ruta hasta determinada ubicación o disfrutar de una serie a través de una plataforma de streaming. La inteligencia artificial (IA) ha arraigado silenciosamente en los quehaceres diarios en los últimos años, aunque el modelo generativo, aquel que es capaz de realizar tareas que anteriormente requerían de la inteligencia humana, ha supuesto un salto cualitativo que, como todo cambio, está acompañado de recelo, miedo e incertidumbre. Sin embargo, "la parte humana es esencial y clave" en la revolución, como constataron ayer los participantes en la jornada "Descubriendo las oportunidades en la era de la Inteligencia Artificial", organizada por LA NUEVA ESPAÑA en colaboración con BBVA y la Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE) de Asturias.

Guadalupe Hernández, directora de la Territorial Noroeste de BBVA; Fran del Cid, presidente de AJE-Asturias; Laura Rojas Marcos, doctora en Psicología Clínica y de la Salud; y Joan Roca, chef y propietario del restaurante El Celler de Can Roca, considerado uno de los mejores del mundo, abordaron cómo la implantación de la inteligencia artificial es una oportunidad que debe aprovecharse para no perder competitividad ni posición en el mercado, siempre de la mano de los trabajadores. Porque ese es el mensaje que quisieron dejar claro todos los ponentes: "El factor humano es y será siempre importante".

La jornada sirvió, además, para demostrar las cualidades de la IA, en este caso con ChefGPT, una herramienta que propuso sobre la marcha varias recetas, con participación del publico en la selección de los ingredientes.

Guadalupe Hernández. BBVA lleva años apostando por el desarrollo tecnológico. Desde el lanzamiento de la primera tarjeta o la oportunidad de tener la banca en la palma de la mano. Pero todo ello, aclaró la directora de la Territorial Noroeste, no se consigue "sin destinar gran parte del capital a ese desarrollo". La entidad bancaria destinó más de 1.100 millones a tecnología en 2024.

Esta apuesta se apoya en tres conceptos que, aseguró, son clave: la conveniencia de poder hacer cualquier gestión bancaria a cualquier hora y en cualquier sitio, la cercanía y la confianza que BBVA demuestra con sus clientes. Los buenos resultados se pueden ver en los datos: "En Asturias hemos financiado los proyectos empresariales de pymes y empresas con 600 millones de euros en los primeros nueve meses del año, un 15% más que en el mismo periodo de 2024", subrayó. Eso sí, antes de acompañar al cliente en ese proceso de adaptación a las innovaciones que ponemos en su mano "debemos hacerlo con los propios empleados". "El empleado tiene que interiorizar esta evolución tecnológica para incorporarla en su día a día, en sus procesos, y aplicarla", aconsejó. Por ello, BBVA cuenta con 11.000 licencias de ChatGPT para sus trabajadores.

Fran del cid. El presidente de AJE Asturias centró su intervención en la importancia de que los emprendedores y trabajadores asturianos se suban a la ola de la inteligencia artificial. "La IA está poniendo todo patas arriba, el mundo tal y como lo conocemos está cambiando a todos los niveles", advirtió. Y en este tipo de escenario hay dos tipos de emprendedores: "El que patalea y se niega a subirse al carro y el que está aprovechando la IA en todos los sentidos". Del Cid recordó que todo aquello que tenía peso anteriormente a la hora de conseguir un trabajo, como la antigüedad o el posicionamiento, ya no se ve de la misma manera. "Entiendo que la IA da miedo, pero el hecho de patalear y no subirse al caro solo va a hacer que no seas competitivo", remarcó.

Joan Roca. La parte más humana de la jornada corrió a cargo del chef y propietario del restaurante El Celler de Can Roca, quien puso el énfasis en la importancia de crear equipo y de fomentar en los entornos de trabajo un ambiente del que la plantilla se sienta parte activa, aunque sin necesidad de tatuarse el logo de la compañía en el brazo, como hizo uno de sus trabajadores. "La IA debe trabajar para nosotros, no nosotros para ella", afirmó Roca. El cocinero reconoció que ChatGPT "a nivel creativo de cocina es espectacular y propone soluciones muy interesantes", pero "el factor humano es y será siempre importante".

Laura Rojas. "Los cambios siempre crean sensación de ansiedad, la clave está en informarse, probar y familiarizarse", aconsejó la psicóloga. La mejor fórmula, añadió, es "incluir nuevos hábitos cada día", porque la IA es "una oportunidad". Ella misma lo ha podido comprobar en el ámbito sanitario. "Hemos podido encontrar determinados tumores que antes no veíamos y salvar vidas. Ha ayudado a muchas personas", contó. Además, ofrece la posibilidad de conectar a las personas. "Cuando estudiaba en Estados Unidos me hubiera gustado tener un dispositivo para contactar con mi familia al momento", reconoció.

n