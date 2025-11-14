Cuándo podrían incorporarse Dublín y Oporto como destinos del aeropuerto de Asturias y qué más rutas hay en estudio: todas las respuestas

"Queremos llegar a nuevos mercados y tener presencia o ampliarla en países relevantes, como Alemania o Suiza. Tenemos un aumento del tráfico que sitúa al aeropuerto de Asturias en cifras históricas de viajeros". Son palabras de Alejandro Calvo, consejero de Movilidad del Principado, valorando la nueva apuesta del Gobierno regional en la promoción de diez rutas aéreas, que busca además incorporar al menos dos nuevos destinos, como son Dublín y Oporto.

El Ejecutivo sacó en las últimas horas la promoción de Asturias en el mercado internacional a través de conexiones aéreas directas con Londres, París, Bruselas, Lisboa, Oporto, Roma, Milán, Dublín y Ámsterdam. También plantea otra con Italia, con al menos uno de estos tres destinos posibles: Venecia, Bolonia o Florencia. Estos dos últimos no figuran en estos momentos en la parrilla.

Estas rutas deberán estar operativas en la temporada de verano de 2026 y se prologarán, como mínimo, hasta el último domingo de marzo de 2028, coincidiendo con el final de la temporada de vuelos de invierno, explicó esta mañan el Principado.

"El refuerzo de la promoción internacional para atraer más visitantes del extranjero lleva aparejado el objetivo de avanzar en la desestacionalización turística", asegura el Principado.

Por esta razón, las condiciones del concurso establecen que al menos ocho de los diez destinos (Londres, París, Bruselas, Lisboa, Oporto, Roma, Milán y la alternativa entre Venecia, Bolonia o Florencia) deberán contar con una operativa de vuelos estable durante todas las semanas del año.

Aeropuertos principales y vuelos en conexión

El plazo de ejecución del contrato será de dos años, prorrogables hasta un máximo de cinco, para cada uno de los destinos en los que se prevé una operativa anual. En el caso de la región de Ámsterdam, será de un año, prorrogable hasta un máximo de cinco. El contrato para la promoción en Dublín estará en vigor doce meses.

La inversión anual máxima para las campañas en las diez regiones asciende a 3.055.000 euros.

Además de las acciones de marketing y promoción y de las frecuencias y plazas ofertadas, los criterios de valoración incluyen otros factores. Por ejemplo, se tendrá en cuenta que las conexiones se establezcan con los principales aeropuertos de las áreas de influencia, es decir, aquellos que cuentan con mejores infraestructuras, mayor volumen de pasajeros y una oferta más amplia de conexiones con terceros países en Europa y el mundo.

También se valorará que las aerolíneas que operen las rutas a estos aeropuertos principales permitan conectar con vuelos a terceros destinos con facturación directa desde/hacia Asturias, en un único billete, y a través de una sola escala.

Así funcionará cada ruta

Londres. Se establece una operativa mínima de 120 frecuencias durante la temporada de verano y 88 en la de invierno. Adicionalmente, se valorará que los aeropuertos de destino sean Heathrow y Gatwick, así como la conexión de vuelos a través de estos destinos.

París. La operativa mínima para la temporada de verano de 2026 será de 90 frecuencias y en la de 2027 se elevará a 120. En el caso de las temporadas de invierno, se fija un mínimo de 66 frecuencias. Se valorará adicionalmente que las aerolíneas puedan conectar vuelos con origen/destino Asturias a través de los aeropuertos de Orly o Charles de Gaulle.

Bruselas. La operativa mínima se establece en 90 frecuencias durante la temporada de verano y en 44 en las de invierno. Se valorará adicionalmente que el aeropuerto de destino sea Bruselas Zaventem, el más cercano a la capital, y la posibilidad de conectar vuelos en un solo billete.

Lisboa. Se establecen un mínimo de 90 frecuencias en la temporada de verano y 66 en la de invierno. También se valora la conexión de vuelos a/desde terceros destinos.

Oporto. Se establece un mínimo de 60 frecuencias en temporada de verano y 44 en la de invierno.

Roma. La operativa mínima en temporada de verano será de 90 frecuencias y de 44 en la de invierno. Se valorará que el aeropuerto de destino sea Fiumicino y la posibilidad de la conectar vuelos desde dicha terminal.

Milán. La operativa mínima de fija en 60 frecuencias en la temporada de verano y en 44 en la de invierno.

Venecia/Bolonia/Florencia. Se deberá ofertar al menos uno de los tres destinos con un mínimo de 12 frecuencias durante la temporada de verano de 2026, que pasarán a 60 en 2027. En las temporadas de invierno habrá al menos 44 frecuencias.

Dublín. Se contempla una operativa mínima de 40 frecuencias en la temporada de verano de 2026.

Ámsterdam. Se contempla una operativa mínima de 90 frecuencias en la temporada de verano de 2026. Se valorará que el aeropuerto de destino sea el de Ámsterdam Schiphol frente al de Rotterdam y la posibilidad de la conectar vuelos desde el principal aeropuerto de la región.

"El Gobierno de Asturias continúa trabajando para llegar a nuevos mercados y ampliar presencia en otros países especialmente relevantes, como Alemania o Suiza. La puesta en marcha de la Estrategia de Conectividad ha llevado aparejado un aumento de tráfico que sitúa el Aeropuerto de Asturias en cifras históricas: 1.993.063 pasajeros en 2024 y un crecimiento del 6% de los viajeros extranjeros", destacó el Principado.

La valoración de Otava

Iñigo Fernández, presidente de OTAVA (Operadores Turísticos y Agencias de Viajes de Asturias), valoró la nueva estrategia de conectividad. "Está dentro de lo esperado: por un lado, mantener las rutas actuales y, por otro, buscar alguna empresa que sustituya a Ryanair en sus rutas y aumente destinos. Dublín es muy interesante; a Ryanair no le funcionó porque los horarios no eran los mejores, pero sigue siendo un destino atractivo para los asturianos, y Asturias también resulta interesante para la sociedad irlandesa, que tiene una de las rentas per cápita más altas de Europa, especialmente en Dublín. Además, hay mucho tráfico de estudiantes en primavera", aseguró.