Indra se alía con Piedrafita para implantar tecnología de blindados

La multinacional de defensa Indra y la compañía española Piedrafita Systems desarrollarán en conjunto sistemas eléctricos y de suspensión para vehículos militares como los que la primera prevé fabricar en su planta de Gijón.

El acuerdo, firmado ayer, se enmarca en el desarrollo de los programas de modernización militar impulsados por el Gobierno, la mayoría de los cuales ejecutará Indra, que ha recibido para ello una preasignación de más de 6.000 millones de euros en préstamos público.

Indra y Piedrafita impulsarán sus capacidades en tecnología de "última generación" en los sistemas eléctricos y de suspensión de los blindados, "dos ámbitos clave para mejorar su rendimiento, fiabilidad y seguridad en operaciones", según comunicaron ambas firmas.

Por otra parte, el gerente de espacios inmobiliarios de Indra, Miguel Ángel Pérez, afirmó ayer en Oviedo que la planta del Tallerón de Gijón "será la fábrica de defensa más moderna de España y, probablemente, de Europa".