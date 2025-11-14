Leticia González: "La dieta mediterránea es beneficiosa ante esquizofrenia y depresión"
La psiquiatra recibe el premio "Hipócrates" de Investigación Médica sobre Nutrición Humana que concede la Academia de Medicina de Asturias
"La dieta mediterránea no solo previene enfermedades cardiovasculares, sino que tiene beneficios en el tratamiento de la esquizofrenia, la depresión –bipolar y unipolar– y el deterioro cognitivo. Desempeña un papel crucial para reducir la inflamación, actuando a través del eje intestino-cerebro", indicó la psiquiatra Leticia González, durante la ceremonia de entrega del XXI Premio Internacional "Hipócrates" de Investigación Médica sobre Nutrición Humana que concede la Real Academia de Medicina y Cirugía de Asturias, en el edificio histórico de la Universidad de Oviedo.
Leticia González es la cabeza visible del equipo que ha demostrado la conexión entre la salud intestinal y el trastorno mental, del que también forman parte los psiquiatras Francesco del Santo y Gonzalo Paniagua, la psicóloga Ainoa García, el especialista en Ciencias de la Alimentación Carlos Sabater y el residente de Psiquiatría Manuel José Couce.
Esta línea de investigación busca integrar el estilo de vida con el eje intestino-cerebro para avanzar en la comprensión de la etnopatogenia de los trastornos mentales. Los resultados ofrecen una evidencia relevante que contribuye tanto a la detección precoz de estos trastornos como a la identificación de nuevas vías terapéuticas. En el acto estuvieron presentes el vicerrector Julio Muñiz, el presidente de la Academia, Juan Sebastián López-Arranz; el presidente del Colegio de Médicos, Luis Antuña; la directora de Nutrición del Instituto de Nutrición Personalizada de Central Lechera Asturiana, Marta Hernández; y Julio Bobes, entre otros.
- Emergencias pone en alerta a todos los asturianos: 'Cierre ventanas y puertas, y aléjese de cornisas, muros y árboles
- Muy graves las dos víctimas del brutal choque en la 'Y' entre un coche y un camión que bloqueó el tráfico durante horas y causó retenciones de más de cuatro kilómetros
- Tres horas de monumental atasco en la autopista 'Y': más de cuatro kilómetros de retenciones (sentido Oviedo) y dos heridos muy graves al chocar contra un camión
- Más de 43.000 personas se examinarán el fin de semana en Gijón para optar a 1.068 plazas de empleo público
- Consternación por la muerte de 'Nacho el vasco', el ciclista arrollado en Soto del Barco: un deportista muy querido en el mundo del triatlón asturiano
- Adriana Lastra suspende su agenda al ingresar en el HUCA
- Fallece Pelayo Roces, fundador de Foro Asturias y mano derecha de Francisco Álvarez-Cascos, a los 65 años
- Gran despliegue por el monte para encontrar a Tomasín, 'el rambo de Tineo': sus últimas palabras antes de desaparecer y la preocupación porque 'ya no está como para dormir a la intemperie