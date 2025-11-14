Leticia González: "La dieta mediterránea es beneficiosa ante esquizofrenia y depresión"

"La dieta mediterránea no solo previene enfermedades cardiovasculares, sino que tiene beneficios en el tratamiento de la esquizofrenia, la depresión –bipolar y unipolar– y el deterioro cognitivo. Desempeña un papel crucial para reducir la inflamación, actuando a través del eje intestino-cerebro", indicó la psiquiatra Leticia González, durante la ceremonia de entrega del XXI Premio Internacional "Hipócrates" de Investigación Médica sobre Nutrición Humana que concede la Real Academia de Medicina y Cirugía de Asturias, en el edificio histórico de la Universidad de Oviedo.

Leticia González es la cabeza visible del equipo que ha demostrado la conexión entre la salud intestinal y el trastorno mental, del que también forman parte los psiquiatras Francesco del Santo y Gonzalo Paniagua, la psicóloga Ainoa García, el especialista en Ciencias de la Alimentación Carlos Sabater y el residente de Psiquiatría Manuel José Couce.

Esta línea de investigación busca integrar el estilo de vida con el eje intestino-cerebro para avanzar en la comprensión de la etnopatogenia de los trastornos mentales. Los resultados ofrecen una evidencia relevante que contribuye tanto a la detección precoz de estos trastornos como a la identificación de nuevas vías terapéuticas. En el acto estuvieron presentes el vicerrector Julio Muñiz, el presidente de la Academia, Juan Sebastián López-Arranz; el presidente del Colegio de Médicos, Luis Antuña; la directora de Nutrición del Instituto de Nutrición Personalizada de Central Lechera Asturiana, Marta Hernández; y Julio Bobes, entre otros.