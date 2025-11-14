Mar Alonso recibe el premio Joven Talento Científico
La profesora de la Universidad de Oviedo, de 39 años, dedicó el galardón "a todas las madres"
La Academia Asturiana de Ciencia e Ingeniería (AACI) ha concedido el Premio al Joven Talento Científico-Técnico 2025 a la doctora Mar Alonso Martínez, profesora titular del Departamento de Construcción e Ingeniería de Fabricación de la Universidad de Oviedo. Lo hace como reconocimiento a su trabajo pionero en la búsqueda y desarrollo de materiales de construcción más sostenibles y respetuosos con el medio ambiente.
En el acto de entrega, celebrado ayer en el Aula Magna del Edificio Histórico de la Universidad de Oviedo, Alonso agradeció el galardón e hizo una breve exposición sobre su investigación. "Intentamos buscar materiales que sean sostenibles con el medio ambiente, pero que también tengan una utilidad social", explicó. Visiblemente emocionada, la premiada quiso dedicar el reconocimiento a "todas las madres". "En estos años he embarcado a mis hijos en muchas aventuras", confesó. "Es un reconocimiento porque las madres siempre nos autojuzgamos, por estar y también por no estar", añadió.
También aprovechó la ocasión para agradecer a la Educación pública. Alonso, que estudió en el Colegio Rural Agrupado de La Espina (Salas), recordó que cuando era niña "no tenía ni idea de que quería ser ingeniera, tampoco docente". "Fue gracias a mis profesores como descubrí mi vocación y con ella todo lo que vino después", señaló emocionada.
Además, durante el acto, y siguiendo su objetivo de divulgar la Ciencia y la Ingeniería a toda la sociedad asturiana, la AACI presentó el quinto número de su revista, "AACI2025", que contó con la presencia de los autores de los artículos del nuevo ejemplar: Javier Belzunce, Juan Ramón de los Toyos, Adenso Díaz y María Montes.
