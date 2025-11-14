Éste es el “mejor queso del mundo” (suizo y de una popular variedad) y entre los expertos jueces hubo una asturiana

El mejor queso del mundo de este año es un gruyer suizo y el título lo ha ganado en casa. Los World Cheese Awards se entregaron este pasado jueves 13 de noviembre en Berna (Suiza) después de varios días con una intensa agenda en la que cerca de 300 jueces (queseros, cocineros, comerciantes, gastrónomos…) tuvieron que catar algo más de 5.000 quesos procedentes de 40 países. Y entre esos expertos que han puesto su conocimiento al servicio del más famoso concurso quesero mundial no ha faltado la asturiana Carmen Suárez, toda una veterana ya en el certamen.

El ganador del concurso, en Berna, al recoger el jueves el premio. / C. S.

La de Berna ha sido la quinta edición en la que ha participado y ha podido demostrar una vez más su buen ojo y mejor paladar. Porque de la mesa que Carmen Suárez tuvo que catar (eran 110 mesas con unos 100 quesos cada una como mucho) salió uno de los 14 que llegaron a la final, los codiciados “supergold”. En concreto fue uno japonés, de Yozawa Goat Farm, que contó con la bendición de la asturiana y de otro juez que cató junto a ella. Está elaborado con leche de cabra.

El año pasado Suárez, natural de San Esteban (Muros de Nalón) pero afincada en Oviedo, ya coló un queso de los que ella cató en los “supergold” del concurso, que se celebró en Viseu (Portugal). En 2026 los World Cheese Awards regresan a España -en 2021 tuvieron lugar en Oviedo-, concretamente se entregarán en Córdoba. Y allí estará a buen seguro Carmen Suárez.

"El nivel ha sido muy alto, aparte de que el certamen es una buena oportunidad para reunirnos todos los que trabajamos y nos movemos en el mundo del queso", explica la jueza asturiana.

Ganador

El gruyer ganador de este año tiene 18 meses de curación y está elaborado por Plüss Hitz, de Vorderfultigen. Fue la primera vez que el concurso se celebró en Suiza, así que la elección del gruyer, la variedad por excelencia del país helvético y una de las más populares entre los consumidores de todo el planeta, ha sido el mejor broche para esta edición.

Queda por ver si entre los cientos de medallas que también se entregan en el concurso figura alguna variedad asturiana. Porque los queseros del Principado siempre envían alguna muestra a participar los World Cheese Awards y siempre se llevan unos cuantos reconocimientos de oro, plata y bronce. Sin olvidar la edición de Oviedo, por supuesto, en la que la quesería Temia de Grado se coló entre los 14 “supergold” con su afuega’l pitu rojo de trapo.