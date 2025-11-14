Nace Foro Panorama, espacio de análisis económico y tecnológico
Empresarios, directivos, académicos y responsables institucionales se dieron cita en el lanzamiento del Foro Panorama, un espacio de diálogo impulsado por Virginia Targhetta que busca ser referente del pensamiento económico y tecnológico en España y Europa. Entre los ponentes más destacados figuraron Fátima Báñez, presidenta de la Fundación CEOE; Antonio Garamendi, presidente de la CEOE; Eduardo Serra, exministro de Defensa y presidente de la Fundación Transforma España, o Florentino Portero, historiador y analista internacional, junto a Javier Vega de Seoane, presidente de Gestling. Durante dos días, a finales del pasado mes de octubre, el Foro abordó tres ejes de reflexión: la reindustrialización. la energía y la digitalización, y el impacto de la inteligencia artificial.
