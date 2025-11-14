Lo que pagan (y es mucho) los asturianos para ir a Madrid por carretera: elige ciudad y compara el coste total con el del resto de España
Más allá de la polémica legal, política y social en torno a la tasa de la autopista del Huerna, la realidad se impone y deja claro el agravio que sufre Asturias en su principal comunicación con la capital del país
¿Cuánto les cuesta a los asturianos ir en coche hasta Madrid? ¿Es más caro que para los vecinos de otras partes de España? Con el peaje del Huerna en el ojo del huracán, y su eliminación en el aire tras el dictamen de la Comisión Europea que cuestiona la legalidad de la ampliación de la concesión de la autopista, el coste del viaje desde Asturias a la capital de España es una cuestión muy sensible en el Principado, donde se ha articulado un gran movimiento político, empresarial y social para demandar al Estado el final de la tasa que lastra la única comunicación por autovía entre la región y la Meseta. Esta calculadora da una idea fiel de la realidad.
¿Cómo funciona? Tan solo hay que elegir una ciudad de origen, establecer el consumo medio del vehículo y el precio del litro del combustible. Así se puede obtener el precio total del viaje a Madrid -tanto en modalidad de ida como de ida y vuelta-, incluyendo los gastos de gasolina y peajes. Igualmente, la herramienta estimará la diferencia con respecto a las principales ciudades asturianas y otras españolas que tienen una distancia con la capital similar a la del origen seleccionado. Spoiler: Asturias sale perdiendo casi siempre...
Un pontevedrés paga por viajar a Madrid por autovía cerca de 80 euros, gasto que puede variar ligeramente dependiendo de lo que consuma el vehículo y el coste del combustible en ese momento. Un gijonés gasta por el mismo viaje tan solo cinco euros menos. En ambos casos los conductores tienen que hacer frente a peajes. Sin embargo, el elevado precio del Huerna, sumado a lo que se debe pagar a la altura de Villalba (Castilla y León), provocan que el desembolso que tiene que hacer el asturiano sea similar al del gallego, a pesar de tener que recorrer casi 150 kilómetros menos: la ciudad gallega se encuentra a algo más de 610 kilómetros de la ciudad madrileña. A un gijonés, en cambio, lo separan 466 kilómetros, es decir, 144 menos.
Si se toma como referencia Oviedo, el coste disminuye poco más de un euro. Pero en ambos casos, los gastos por viajar a Madrid siguen situándose en lo alto de la tabla de las principales ciudades españolas de la Península Ibérica. A pesar de que cerca de una docena de esas ciudades están mucho más lejos de la capital española que las dos asturianas. Un ejemplo, un vecino de Gerona destina a recorrer con su coche los 691 kilómetros que lo separan de Madrid poco más de 66 euros, con el precio de la gasolina a 1,48 euros (precio medio en España esta semana según datos del Boletín del Petróleo de la Unión Europea).
Esto es debido a que los dos peajes a los que deben hacer frente los asturianos en su periplo hasta Madrid son los más caros. Juntos suman 30,8 euros, muy lejos de los 15,20 que pagan en peajes los gallegos o los castellanos y leoneses. Y, por supuesto, totalmente alejados de los 3,4 euros que cobran a los que se desplazan desde Alicante y Murcia. En Toledo también tienen en la AP–41 un pequeño peaje, aunque en ese caso los conductores suelen elegir desplazarse por la A–42 para ahorrarse el desembolso, ya que los kilómetros son similares.
Eliminar el peaje del Huerna, tal y como reclama la sociedad asturiana desde hace años, y más fervientemente desde que se hiciera público el dictamen de la Comisión Europea, permitiría aliviar la carga económica que actualmente recae sobre las cientos de personas que se desplazan desde Asturias a Madrid en coche. Y viceversa, también de los muchos madrileños que, especialmente durante el verano, eligen el Principado para huir del calor de la capital. Porque aunque la llegada de la alta velocidad ha promovido que cada vez más personas opten por trasladarse en tren, según los datos de la concesionaria Aucalsa la intensidad media diaria de vehículos que cruzan el Huerna ronda los 8.000.
En concreto, si se eliminase el pago de 15,60 euros del Huerna, un gijonés gastaría por viajar a Madrid cerca de 58 euros. Prácticamente lo mismo que un conductor de Huelva, que está a 612 kilómetros. Teniendo en cuenta que el peaje de Villalba finaliza en 2029, de suprimirse los dos, el gasto bajaría incluso más, situándose en cerca de 45 euros. El objetivo ahora de Asturias está en conseguir que la unanimidad que se ha logrado dentro de la región para rechazar el peaje tenga la suficiente fuerza como para hacer cambiar de opinión al Gobierno de España.