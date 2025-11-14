Lo que pagan (y es mucho) los asturianos para ir a Madrid por carretera: elige ciudad y compara el coste total con el del resto de España

¿Cuánto les cuesta a los asturianos ir en coche hasta Madrid? ¿Es más caro que para los vecinos de otras partes de España? Con el peaje del Huerna en el ojo del huracán, y su eliminación en el aire tras el dictamen de la Comisión Europea que cuestiona la legalidad de la ampliación de la concesión de la autopista, el coste del viaje desde Asturias a la capital de España es una cuestión muy sensible en el Principado, donde se ha articulado un gran movimiento político, empresarial y social para demandar al Estado el final de la tasa que lastra la única comunicación por autovía entre la región y la Meseta. Esta calculadora da una idea fiel de la realidad.

¿Cómo funciona? Tan solo hay que elegir una ciudad de origen, establecer el consumo medio del vehículo y el precio del litro del combustible. Así se puede obtener el precio total del viaje a Madrid -tanto en modalidad de ida como de ida y vuelta-, incluyendo los gastos de gasolina y peajes. Igualmente, la herramienta estimará la diferencia con respecto a las principales ciudades asturianas y otras españolas que tienen una distancia con la capital similar a la del origen seleccionado. Spoiler: Asturias sale perdiendo casi siempre...