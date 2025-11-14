Paniceres despliega en El Berrón su hoja de ruta para Asturias: un territorio que “debe creerse más, avanzar más y rendirse menos”

Casi podría ser un programa electoral. Carlos Paniceres, presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, desplegó ayer en El Berrón ante un nutrido grupo de personas en el Hogar del Pensionista de la localidad sierense, la que constituye su receta para el futuro de Asturias. Fue una intervención extensa, estructurada en tres grandes ejes —economía, servicios públicos e infraestructuras— que funcionó casi como un documento programático ante un auditorio especialmente atento a los retos de la comunidad autónoma.

Paniceres partió con un mensaje directo: “Asturias no necesita discursos: necesita dirección”. Reconoció que la economía crece, pero lo hace “por debajo de lo que podemos y debemos”, en buena medida por falta de ambición y de una planificación estratégica sostenida. Su visión sitúa la industria en el centro del proyecto regional.

Un momento de la conferencia. / LNE

“Cuando la industria va bien, Asturias va bien. Nunca ha sido al revés”, afirmó. Tras asistir al acto de la celebración de los 40 años de la empresa Asturmadi, reivindicó la importancia del metal, el sector químico, el forestal y el agroalimentario como columnas vertebrales de la economía asturiana. Citó a ENCE, ILAS-Reny Picot, CAPSA o Arcelor como ejemplos de empresas que generan empleo estable, salarios dignos y Estado del bienestar. “La mejor política social es una industria fuerte”, insistió.

El segundo bloque económico lo dedicó a la industria de la defensa, a la que definió como “una industria de futuro, no un gasto”. Puso en valor los contactos con Indra y reclamó un posicionamiento estratégico para que Asturias sea un nodo tecnológico en drones, digitalización y sistemas avanzados. “Asturias puede fabricar seguridad para España y para Europa”, afirmó, subrayando que este sector genera empleo muy cualificado y ancla población joven.

En materia energética, advirtió contra una “transición a ciegas” que destruya empleo antes de crear alternativas. “Antes de llegar al fin del mundo, lleguemos a fin de mes”, señaló, citando a su número dos en la Cámara, José Manuel Ferreira. Reclamó energía asequible como condición para la supervivencia industrial: “Sin energía competitiva no hay industria; y sin industria, no hay futuro”. Abogó por aprovechar la oportunidad del hidrógeno verde, pero “con realismo y orden”.

El segundo gran bloque fue el de los servicios públicos. Paniceres sostuvo que Asturias se enfrenta “a la mayor revolución demográfica de su historia” y defendió un sistema de cuidados profesionalizado, eficiente y sostenible. Citó los trabajos del CECOEC (Centro de Competencia para la Economía del Cuidado de Larga Duración y el Envejecimiento Activo), como ejemplo de planificación rigurosa, y reclamó nuevos modelos de convivencia y una modernización profunda del ERA: “La dignidad de los mayores se demuestra en cómo organizamos sus cuidados”.

Además, declaró la “guerra a la burocracia”, a la que definió como “el peaje invisible que pagamos todos los días”. Criticó licencias eternas, duplicidades y normativas asfixiantes, y afirmó que “el primer impulso para emprender no puede ser el de rendirse”. Reivindicó el papel de la Cámara para simplificar trámites y acompañar a empresas y ciudadanos.

En materia sanitaria, defendió un mapa más equitativo territorialmente y una Atención Primaria reforzada, especialmente en una Asturias cada vez más envejecida: “La salud no puede depender del código postal”.

El último bloque estuvo dedicado a las infraestructuras. Paniceres fue contundente con el peaje del Huerna: “Europa ha hablado: la prórroga es nula. Mantener el peaje es un agravio”. Exigió un plan estable de conexiones aéreas, una ordenación territorial clara y seguridad jurídica para atraer inversiones. Y recordó que “las infraestructuras no son gasto: son productividad”, esenciales para cohesión, empleo y oportunidades.

Cerró su intervención con un mensaje de liderazgo optimista: “Asturias funciona. Y cuando no funciona, la Cámara está ahí para empujarla”. Añadió que la región tiene “talento, industria, territorio y calidad de vida” y solo necesita “rumbo claro y la valentía de tomar decisiones”. Su conclusión fue rotunda: “Si Asturias cree en sí misma, Asturias gana”. Sonó como un eslogan.