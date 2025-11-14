Puebla de Lillo se llena de lo mejor de la matanza

Este fin de semana, el olor a humo, leña y fogón volverá a ser una constante en Puebla de Lillo. El motivo no es otro que la celebración de las Jornadas Gastronómicas de la Matanza. La Montaña del Porna reabrirá sus puertas para recibir a todas aquellas personas que también deseen visitar la Feria del Esquí y Ocio de Montaña, que tiene lugar paralelamente.

El sábado se abrirá el recinto ferial a mediodía. A continuación comenzará la matanza tradicional del cerdo, amenizada por el grupo de música tradicional leonesa "Los Tolinches". Alrededor de las 13.00 horas tendrá lugar la parva, con pastas, bollicos y mistela en el stand del Ayuntamiento. Quienes acudan a Puebla de Lillo para disfrutar de las Jornadas Gastronómicas en los restaurantes del municipio lo harán a partir de las 14.30 horas. Por otro lado, entre las 14.00 y las 15.30 se celebrará una degustación de morcilla y picadillo que estará ofrecida por el propio Ayuntamiento —donde habrá también cazuela de barro a la venta para la misma degustación— en el recinto ferial.

Por la tarde, entre las 17.00 y las 19.00 horas, los más pequeños podrán disfrutar de distintos hinchables de manera gratuita. Estarán ubicados en el pabellón de deportes, donde también habrá pintacaras entre las 17.30 y las 19.00 horas. A esa hora será cuando empiece un taller infantil de quesos.

Picadillo / Cedida a LNE

Entre las 18.00 y las 19.30 horas, el Ayuntamiento ofrecerá un magosto. No habrá más actividades hasta el cierre del recinto ferial, fijado para las 20.00 horas.

El domingo, el recinto se abrirá con el inicio de la feria ganadera, a mediodía. Desde entonces y hasta las 13.30 horas se celebrará el espectáculo ecuestre "La magia del caballo". A las 13.00 horas tendrá lugar el sorteo del cerdo, que ocupará el stand del Ayuntamiento y para el que se podrán adquirir papeletas tanto el sábado como el domingo, en el mismo stand. Luego, a las 13.30 horas, habrá una degustación de morcilla y picadillo ofrecida de nuevo por el Ayuntamiento. A partir de las 14.00 horas se acudirá a los establecimientos participantes en las jornadas gastronómicas del municipio.

El menú de las jornadas está compuesto por morcilla y picadillo, patatas con costillas, lomo, manos y morro y rabo y oreja. De postre, leche frita, arroz con leche o flan; y de beber, vino de León, café de puchero y chupito, todo ello a un precio único de 28 euros. Por otro lado, en el propio recinto ferial habrá distintas "foodtrucks" donde pedir lo que cada uno desee.

Los restaurantes que serán parte de las jornadas son tres: Restaurante Casa Federico, Restaurante Las Nieves /Camping) y Hostal-Bar Olga.