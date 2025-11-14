Los queseros de Asturias se coronan en los World Cheese Awards en Suiza: estos son todos los que han logrado medalla

Siete queserías artesanas de Asturias han logrado una medalla en los World Cheese Awards, conocido como el "mundial" del queso, que tuvo lugar esta semana en Berna (Suiza). El ganador absoluto fue precisamente un queso del país helvético y de una variedad muy popular, un gruyere. Además de los 14 "supergold" que llegaron a la final -uno de los elegidos, un japonés, fue seleccionado y puntuado por la jueza asturiana Carmen Suárez-, el certamen concede también un buen número de medallas de oro, plata y bronce para destacar aquellos quesos que lo merecen por su calidad y buen hacer de sus elaboradores.

No es baladí el reconocimiento, ya que en el concurso han participado este año más de 5.000 quesos procedentes de 40 países distintos. En el listado se han destacado cuatro queserías asturianas, veteranas ya en lograr distinciones en los World Cheese Awards.

En la categoría de oro se han llevado medalla Temia, de Grado, con su afuega´l pitu blanco de trapo, y Lazana, de Las Regueras, con su afinado. Ambas ya lograron distinción en la edición del año pasado. Temia además se coló entre los 14 "supergold" en 2021 cuando los World Cheese se celebraron en Oviedo.

SALUD Y SANDRA HERRERO, DE LA QUESERIA VALFRIU DE TIELVE, en el certamen del cabrales. / LUISMA MURIAS

Una medalla de plata ha ido para Valfríu, de Tielve (Cabrales), con su queso cabrales. La firma está de enhorabuena, pues hace pocos días recogió un premio "Alimentos de España".

El medallero asturiano de bronce lo ha copado Alejandro Casielles, que produce en Lieres (Siero), con distintas variedades: 1913-Las Tres Amigas madurado; cabra mini; Las Tres Amigas mini; y queso Oveja y Punto.

Premio al esfuerzo

Casielles y Verónica Álvarez, de Temia, han podido presenciar en directo el certamen, que se desarrolló durante varias jornadas y se clausuró el pasado jueves con la elección del mejor del mundo. Ambos no ocultan su satisfacción por repetir en el medallero del "mundial" de los quesos, que ven como un importante respaldo a su labor en sus respectivas marcas.

Veterano en este reputado certamen interncional es también David Fernández, pues suma once ediciones seguidas participando con Lazana. La primera, en Londres, en 2011. Entonces ya lograron dos platas. Siempre han "rascado" alguna medalla, explica el quesero. "Estoy muy contento como no podía ser de otra forma", celebra.

Sandra Herrero, de Valfríu, también muestra su alegría: "En este caso estar ahí entre miles de quesos y conseguir esta valoración es una gran satisfacción. Ver que lo que haces y por lo que luchas día a día se valora y se reconoce es muy importante. Es otro pequeño empujón para no rendirse y seguir apostando por lo nuestro, el queso cabrales".

El año que viene los queseros asturianos no tendrán que irse muy lejos a participar, pues los World Cheese Awards recalarán en Córdoba.