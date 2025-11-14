Ricardo Oliver, Head of Data de BBVA en España: "El potencial transformador de la IA es enorme"

Ricardo Oliver, Head of Data de BBVA en España, inauguró ayer la jornada analizando el impacto y desarrollo de la Inteligencia Artificial y cómo la entidad bancaria ha sabido adaptarse y sacarle rentabilidad. "Va a aportar grandes beneficios", predijo.

-¿Qué es la Inteligencia Artificial?

-Para empezar, hay que desdramatizar el tema de la IA porque ya la estamos utilizando de manera cotidiana. Es la capacidad de las máquinas de hacer cosas para lo que antes se necesitaba inteligencia humana. Históricamente ha servido para hacer previsiones, pero eso fue evolucionando para hacer tareas cada vez más complejas y de ahí surgió la IA generativa.

-¿Qué diferencia hay entre la tradicional y la generativa?

-Como digo, históricamente analizaba grandes cantidades de datos, mientras que la generativa da un salto grande hasta el punto de que en función del contexto adapta las respuestas. Es una capacidad de creación que empieza a ser parecida a lo que tienen los humanos.

-¿Cómo la implementa BBVA?

-En BBVA nos gusta estar a la vanguardia. Supimos ver antes que otros que el móvil iba a ser el centro de las relaciones con el banco y ahora queremos hacer algo parecido con la IA, queremos adelantarnos a lo que está ocurriendo en la industria. La llevamos utilizando bastante tiempo en modelos de prevención del fraude, de riesgos, de prevención, pero en los últimos tiempos hemos ido virando y utilizamos la IA para mejorar nuestra atención al cliente porque en el fondo lo que tratamos de buscar es eso. Por ejemplo, tenemos una aplicación de la que estamos muy orgullosos, pero que queremos hacer hiperpersonalizada. Por ejemplo, que recuerde a los clientes transferencias recurrentes. También le hemos incluido un asistente virtual de forma que pueda resolver dudas sobre cómo pedir una hipoteca o hacer un bizum.

-¿E internamente?

-Creemos que tenemos que adaptarnos en un montón de líneas. Las empresas van a tener un potencial enorme para mejorar los procesos y en BBVA podemos automatizar todavía un montón de tareas. En segundo lugar, estamos incluyendo perfiles específicos, pero también preparando a nuestros empleados. Además, debemos integrar nuestras plataformas con la IA. Hemos hecho una migración a la nube para poder adaptarlas. Y, por último, la IA sin datos no funciona; tenemos que disponibilizar nuestros datos.

-¿Cuál es el futuro?

-Soy muy optimista, creo que la IA va a aportar grandes beneficios. Estamos detectando enfermedades que hace años era impensable con la tecnología que teníamos, desarrollando fármacos, coches autónomos y mucho más seguros, hablar en otros idiomas... Creo que el potencial que hay es enorme, y el potencial de transformación que tienen las empresas es enorme también. El contrapunto es que eso no va a ocurrir si nos quedamos quietos. Esto es todo un reto, pero empieza porque nosotros lo utilicemos, veamos qué se puede hacer y le saquemos partido.