El SAMU se echa a la calle contra un sistema de llamadas: alegan que retrasa su respuesta y "pone en peligro vidas"

Un nutrido grupo de trabajadores del Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU) se ha manifestado en la mañana de este viernes, en la plaza del Carbayón de Oviedo, ante la sede del servicio, para protestar contra el sistema informático que pretende instalar la Consejería de Salud para gestionar las llamadas e incidencias que llegan al Centro Coordinador de Emergencias de La Morgal, y que según estos profesionales retrasa la respuesta frente a las emergencias sanitarias.

"Por un programa de gestión que proteja a la población", "Un sistema defectuoso no salva vidas", "Un mal programa pone en riesgo vidas", fueron las pancartas que pudieron verse en la protesta, a la que se adhirieron Satse, CCOO, Medic@s CCU, SIMPA y los trabajadores del SAMU Asturias.

Los trabajadores, a través de la médico del SAMU Sofía Vinagrero y la operadora Flor García, delegada de personal de CCOO, aseguraron que el nuevo sistema, que sustituye a otro obsoleto, "retrasa nuestra capacidad de respuesta y en las emergencias el tiempo es vital».

Añaden que el nuevo sistema hace que las llamadas se acumulen, sin que los avisos de emergencias lleguen a los profesionales. Pusieron como ejemplo un incidente ocurrido en Oviedo, un atropello, y que la Policía Local tuvo que llamar cinco veces para avisar al SAMU, algo que no se había producido nunca.

Y añadieron que el SAMU precisa de "una inversión que posibilite la adquisición de un programa específico para emergencias sanitarias, y no la adaptación de uno ya existente, que no incorpora las prestaciones con las que cuentan otras comunidades".

Y criticaron que se ponga a prueba el nuevo sistema de gestión con emergencias reales: "Es una irresponsabilidad", aseguraron las portavoces del colectivo.

Entre los participantes en la protesta se contaba la diputada Pilar Fernández Pardo, responsable de asuntos sanitarios, que ha presentado una pregunta en la Junta para la consejera de Salud: "¿Qué opinión le merece a la Consejera los fallos detectados en el nuevo programa informático que piensa implantar en el Centro Coordinador de Emergencias para el SAMU, y cómo va a solventarlos?". "Este es un problema muy grave, porque influye en el tiempo de respuesta que da el SAMU a las urgencias sanitarias que les llegan a través del 112. El programa informático actual es administrativo, lento, y les quieren poner otro más lento. En otras comunidades autónomas ya funcionan con lo que ellos demandan, pero Asturias debe ser diferente", indicó.