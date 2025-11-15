Dos años de AVE en Asturias: más turismo nacional, más viajeros de negocio, un aeropuerto que quiere cazar destinos internacionales (y alguna queja sobre los trenes...)

La conectividad de Asturias ha sufrido una revolución desde la llegada de la alta velocidad, que cumple dos años a finales de este mes, y ha cambiado algunos hábitos de movilidad entre los viajeros.

La foto fija podría resumirse así, según apuntan los expertos: el AVE ha consolidado la conexión del Principado con la Meseta, situando a Asturias como un destino turístico clave a nivel nacional, y la buena salud del aeropuerto sirve para que la región sea un escaparate a nivel internacional.

La parte negativa se sitúa en el encarecimiento de los billetes —tanto de avión como de tren—, en la falta de certezas sobre la llegada de más frecuencias y también en las prestaciones para los usuarios en los convoyes, con fallos que propician retrasos.

Las dos infraestructuras de transporte de viajeros más importantes de Asturias viven, en cualquier caso, un gran momento y, desde que conviven (noviembre de 2023), han demostrado que son complementarias.

El AVE tiene una oferta fija de seis trenes por sentido al día con Madrid, algunos de ellos con destino final en Valencia o Castellón. El tren, gracias a la apertura de la Variante —que deja el trayecto con Madrid en alrededor de tres horas y quince minutos—, le ha quitado pasajeros al avión en esa ruta, tanto en turismo como en viajes de trabajo.

De hecho, por primera vez en la historia, Madrid ya no es el destino favorito para los viajeros del aeropuerto de Asturias: Barcelona lo ha desbancado. Pero no solo eso. Hay más consecuencias derivadas de la confluencia entre las dos formas de viajar alternativas al coche.

“El aeropuerto ya no solo mira a Madrid, con dos aerolíneas (Iberia y Volotea) que complementan al AVE, sino que los principales destinos nacionales cuentan con frecuencias diarias, como Barcelona, Málaga, Sevilla, Alicante, Valencia, Mallorca, Tenerife o Gran Canaria”, destaca José Luis Álvarez Almeida, presidente de la patronal turística Otea y también de Hostelería de España.

“Han aumentado las escapadas de dos o tres días. Y no solo los fines de semana, como era habitual, también entre semana”, apunta Íñigo Fernández, presidente de la patronal de Operadores Turísticos y Agencias de Viajes de Asturias (OTAVA). Algunos destinos que más han crecido son aquellos con conexión directa de AVE: Segovia, Valladolid, Alicante, Valencia o León. Respecto a esta última ciudad, según fuentes de Renfe, se está registrando un perfil de viajero muy similar al asturiano, que va y viene en el mismo día.

“La llegada del AVE ha situado a Asturias a una distancia que ya no se mide en kilómetros, sino en tiempos de viaje: tres horas a Madrid o algo más de una hora a León. Esto permite ampliar el perfil del visitante y también los productos turísticos que se pueden ofrecer”, remacha Álvarez Almeida.

Nuevos hábitos

Hay más cambios. “También se han transformado algunos hábitos: hay gente que antes iba o venía a Asturias a trabajar en coche y ahora ha cambiado el vehículo por el tren”, indica Fernández. Prueba de ello es que una de las frecuencias más exitosas del AVE entre semana es el ya denominado “tren madrugador”, una petición de los empresarios que llega a Madrid en torno a las 9.30 horas, a tiempo para las reuniones de primera hora.

Aunque el AVE vive un momento dulce, persisten asignaturas pendientes: obras de trazado (Lena-Gijón, La Robla o la doble vía entre León y Palencia) y más en el día a día, deficiencias en las prestaciones al usuario. “Tiene que haber un servicio de calidad. No podemos estar en un AVE donde no hay conexiones para que la gente pueda trabajar en el tren, que es lo que nos habían prometido. Hay una carencia total en la planificación de las conexiones telefónicas y falta de cobertura en muchos tramos. El reto ahora está en la calidad”, advierte Almeida.

Los trenes Avril de última generación, que operan en Asturias desde mayo, tienen wifi incorporado, una de sus grandes novedades, pero ofrecen un servicio aún muy limitado, con constantes interrupciones.

El avión, lanzado a por rutas internacionales

Mientras el AVE vive su gran momento, pero con la incapacidad de abrir nuevas rutas —al ser el corredor a Madrid el único disponible—, el aeropuerto de Santiago del Monte apuesta por ampliar su capacidad internacional. Esta misma semana, el Gobierno regional lanzó un nuevo concurso de promoción turística para mantener las actuales rutas internacionales y abrir alguna nueva frecuencia, con la posibilidad de vuelos directos a Dublín y Oporto, destinos que ahora mismo no están en la parrilla.

El aeropuerto tiene en estos momentos, en la campaña de invierno (desde octubre a marzo), 20 destinos directos operados por 8 compañías. En verano podrían superarse la treintena.

Esta estrategia del Principado, consistente en subvencionar a las compañías para ampliar rutas aéreas, ha sido una constante desde la llegada de Adrián Barbón a la Presidencia, con el impulso del viceconsejero de Infraestructuras, Jorge García. El resultado ha sido un récord de viajeros, con un notable incremento del tráfico internacional. En lo que va de 2025 se registraron 1.560.377 usuarios, de los cuales 356.189 viajaron desde o hacia el extranjero, un 5,1% más que el año anterior.

El Principado destinará un máximo de tres millones de euros anuales para promocionar diez rutas aéreas: Londres, París, Bruselas, Lisboa, Roma, Venecia, Ámsterdam, Dublín, Oporto y Milán. En el caso de Venecia, las alternativas serían Bolonia o Florencia.

Con ello, el Gobierno regional pretende amortiguar el golpe de la marcha de Ryanair, que se retira de la mayoría de aeropuertos regionales en su conflicto con AENA. En el caso de Asturias, quedarán sin vuelos directos desde abril Roma, Düsseldorf y Bruselas. Esta última ruta aporta un promedio de 35.000 pasajeros al año desde 2022.