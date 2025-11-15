Del astroturismo a la flor cortada, los siete proyectos de emprendimiento rural que apoya EDP en Asturias
La compañía resuelve la sexta convocatoria de ayudas del programa Entama
EDP respaldará siete proyectos en Asturias dentro de la sexta edición de Entama, un programa de apoyo al emprendimiento para impulsar empleo y fijar población en el medio rural.
Entre los proyectos seleccionados destaca Astroturismo La Melera, un proyecto de turismo sostenible en Aller que unirá alojamiento rural y observación astronómica en un entorno de baja contaminación lumínica. En el mismo concejo, EDP apoyará a Jarascada Guías de Montaña y Naturaleza, que ampliará su oferta de actividades de ecoturismo con nuevos equipos de observación de fauna salvaje y el diseño de rutas en distintas zonas del territorio.
En Morcín, el Complejo Turístico San Andrés recuperará un espacio emblemático del concejo mediante la rehabilitación de un conjunto de apartamentos rurales y un restaurante con capacidad para más de un centenar de comensales. En Carreño , el proyecto artesanal Formato Papel rescatará la tradición de la encuadernación manual para crear álbumes, diarios y cuadernos personalizados. Y en Santo Adriano, dos iniciativas: Hidromiel Zángana incorporará una nueva línea de embotellado en barril reutilizable y Nutrición Valles del Trubia ampliará sus servicios de bienestar y fisioterapia. Finalmente, en Belmonte de Miranda, Mawenya Jardín unirá naturaleza, arte y bienestar emocional a través de la producción de flor cortada ecológica y la creación de un espacio diseñado para la introspección y la conexión con la naturaleza.
En sus seis ediciones, el programa Entama ha apoyado 73 proyectos con más de 740.000 euros en ayudas y 400 empleos.
