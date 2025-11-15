Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Asturias registra su cifra más alta de creación de empresas desde 2019 (y con especial protagonismo de cuatro sectores)

Durante los diez primeros meses del año se constituyeron en la región 1.305 sociedades

El polígono de Silvota, en una vista aérea

Pablo Castaño

Oviedo

Asturias registró la constitución de 1.305 sociedades mercantiles en los diez primeros meses del año, lo que supone la mejor cifra de demografía empresarial para ese período de los últimos siete años, concretamente desde octubre de 2019.

Fuentes del Gobierno del Principado destacaron este sábado que los datos acumulados de enero a octubre suponen "un hito" y "confirman la tendencia que ya se había experimentado en 2024". Así, el año pasado también se marcó un récord en esos meses, con 1.297 nuevas compañías.

Por sectores económicos, las empresas de nueva creación reflejan un especial dinamismo en la construcción y las actividades inmobiliarias (332 sociedades), la hostelería (234), comercio (180) y servicios empresariales (161). Además, se han constituido 69 firmas industriales, 67 compañías de comunicaciones, 62 de intermediación financiera y 29 de agricultura.

Otros indicadores

El consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, señaló ayer que estos datos ratifican "el dinamismo y la fortaleza" de la economía regional. "Los datos de creación de empresas confirman la positiva evolución de la actividad económica en el Principado que ya venían manifestando otros indicadores como la evolución del empleo y las afiliaciones a la Seguridad Social o la mejora de la tasa de emprendimiento", valoró Borja Sánchez.

Según datos de la consultora Informa D&B, perteneciente al grupo Cesce, a excepción de agosto, en todos los meses de este año se han puesto en marcha más de un centenar de nuevas empresas en Asturias. Los últimos datos disponibles, correspondientes a octubre, reflejan que ese mes se crearon 139 sociedades, un 0,72% más que hace un año.

