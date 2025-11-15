El Centro Deportivo Atlas incorpora un nuevo servicio de asesoramiento nutricional

Cuidarse, comer mejor y sentirse bien no debería vivirse como una carrera de obstáculos, sino como un camino natural y sostenible. Esa es la filosofía que el Centro Deportivo Atlas, en Oviedo, quiere reforzar con la incorporación del dietista Jaime Varela Norniella, que se suma a su equipo para ofrecer un enfoque renovado y cercano a la nutrición y al bienestar.

En un momento en el que cada vez más personas buscan mejorar su alimentación, pero a menudo se sienten atrapadas entre dietas restrictivas, falta de información fiable o un ritmo de vida acelerado, la figura del dietista se convierte en una pieza fundamental dentro de un estilo de vida saludable. "La nutrición debe ser una herramienta que sume, no un castigo", subraya Varela en sus sesiones, defendiendo un modelo basado en el equilibrio, la educación y la autonomía.

Nutrición sin prohibiciones y con equilibrio

La propuesta del nuevo dietista de Atlas se aleja de los extremos. Su metodología se basa en la educación nutricional, la escucha activa y la adaptación a cada persona. El objetivo no es imponer dietas rígidas, sino aprender a comer bien, desmontar mitos, entender qué necesita el cuerpo y construir una relación saludable con la comida.

"Comer de todo, en su justa medida, sin prohibiciones innecesarias y teniendo en cuenta no solo la salud física, sino también la menta", resume Varela. Su trabajo busca que los socios adquieran herramientas reales para gestionar su alimentación sin depender siempre de un profesional, convirtiendo el cambio de hábitos en algo natural y mantenible a largo plazo.

Una visión integral del bienestar

El Centro Deportivo Atlas lleva años apostando por un modelo de bienestar global que combina actividad física, asesoramiento profesional y motivación personal. La llegada de un dietista propio permite reforzar esa mirada holística, donde la alimentación se suma al ejercicio físico, el descanso de calidad y el manejo del estrés como pilares de la salud.

Para facilitar este acompañamiento, todas las nuevas inscripciones en el gimnasio incluirán una bioimpedancia gratuita, una prueba que permite conocer la composición corporal (masa muscular, porcentaje de grasa, hidratación…) y que sirve como punto de partida para diseñar un plan personalizado.

"Cada persona necesita un enfoque diferente", destacan desde Atlas. Y por eso, el trabajo conjunto entre entrenadores, dietista y socios se orienta a conseguir objetivos reales y adaptados a cada estilo de vida.

Cuidarse, pero disfrutando

Varela insiste en que cuidarse no tiene por qué vivirse como una obligación tediosa. Al contrario: puede y debe disfrutarse. "El proceso debe adaptarse a ti, no tú al proceso", afirma, recordando que el éxito no está en los cambios drásticos, sino en los pequeños pasos sostenidos en el tiempo.

Con esta nueva incorporación, el Centro Deportivo Atlas busca consolidarse como un espacio donde la salud se trabaja desde todos los ángulos, con acompañamiento profesional, cercanía y un mensaje claro: cuidarse puede ser sencillo, agradable y, sobre todo, para toda la vida.