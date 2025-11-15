Temor a que el fuego vuelva a avivarse en Asturias, que activa la alerta por incendios forestales, focalizada ahora en dos grandes áreas

La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias del Principado ha activado este sábado la fase de alerta del Plan de Incendios Forestales de Asturias (INFOPA) debido al riesgo creciente en la zona centro y oriental, una decisión adoptada a las 13:54 horas por el consejero Alejandro Calvo ante la combinación de viento sur, temperaturas elevadas y vegetación muy seca. La información ha sido difundida por el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) en una nota oficial emitida desde La Morgal a las 14:17 horas.

En su comunicado, el SEPA explica que "dada la situación actual en la zona centro y oriente asturiano, donde se mantiene el viento de componente sur y temperaturas elevadas, unido a la sequedad de la vegetación, al llevar tiempo sin llover", se ha considerado necesario activar el nivel de alerta del INFOPA, previo a la declaración de emergencia.

Las condiciones descritas coinciden con el episodio meteorológico que, en la noche del viernes, favoreció un aparatoso incendio en Colunga, visible desde distintos puntos del oriente asturiano y que movilizó a varias dotaciones de Bomberos. Aunque el suceso no está vinculado oficialmente a la activación del plan, sí sirve como contexto para el incremento de la vigilancia preventiva en la comarca.

Organización de medios ante un escenario de vigilancia reforzada

La nota subraya que esta fase "conlleva, entre otras cuestiones, organizar en situación de disponibilidad todos los medios y recursos adscritos al plan", entre los que se incluyen Bomberos de Asturias, empresas forestales y la guardería de Medio Natural, que pasan a un estado de mayor coordinación y seguimiento continuo del terreno forestal asturiano.

Fuentes del SEPA señalan que la fase de alerta no implica todavía una emergencia activa, pero sí una vigilancia intensiva ante la posibilidad de que los incendios puedan multiplicarse en zonas donde la vegetación se encuentra especialmente vulnerable.

La activación se dirige de manera específica a las comarcas central y oriental, donde el viento sur está siendo más persistente. En estas áreas, la sequedad acumulada de la vegetación, consecuencia de la falta de lluvias en las últimas semanas, eleva notablemente las probabilidades de un fuego forestal descontrolado.

Una activación preventiva pero crítica

El Gobierno asturiano activa así una fase preventiva, y siempre recuerda que el INFOPA es una herramienta esencial para actuar con rapidez en caso de que el riesgo se materialice. Desde el SEPA se recalca que la situación requiere prudencia ciudadana, especialmente en zonas rurales, y que cualquier indicio de fuego debe ser comunicado de inmediato al 112.

En paralelo, los servicios de emergencia continúan analizando la evolución de las condiciones meteorológicas, que podrían mantenerse adversas durante las próximas horas. Si bien, la probabilidad de lluvia prevista para el domingo y el lunes en amplias zonas de Asturias pueden ayudar a mitigar esta situación.