¿Cuánto ganan de media los asturianos al mes?. El pasado año mejoraron su poder adquisitivo en más de un punto

Los sueldos medios en Asturias en 2024 subieron más que los precios, según la estadística de salarios de la Encuesta de Población Activa (EPA) que elabora el INE y que fue publicada ayer. Mientras que la inflación marcó un promedio del 2,85% durante el pasado año, los sueldos medios se incrementaron el 4,09%. Esto supone más de un punto de ganancia de poder adquisitivo frente a las fuertes pérdidas que se registraron en 2022 por la crisis inflacionaria que estalló con la guerra de Ucrania. No obstante, el punto de ganancia en Asturias está por debajo de los más de dos puntos que se registraron en el conjunto de España.

El salario medio bruto mensual en Asturias en 2024 fue de 2.319 euros, según la EPA, lo que supone un incremento de 91 euros con respecto al salario medio bruto de 2023, que fue de 2.228 euros. El incremento fue del 4,09%, por debajo del 5% registrado en España, donde el salario medio bruto fue de 2.386 euros.

Entre los asturianos que trabajan con jornada a tiempo completo, el salario medio fue de 2.553 euros, mientras que los que lo hacen a tiempo parcial, fue de 975 euros. n