Un herido en las extremidades superiores al arder una cuadra en Igena (Cangas de Onís)
El fuego destruyó 26 fardos de hierba, cien metros del tejado y una segadora
Una persona resultó herida en los brazos durante la extinción de un incendio registrado en la tarde de este viernes en una cuadra de la localidad de Igena, en Cangas de Onís. Al lugar acudieron efectivos de Bomberos de Asturias con base en los parques de Cangas de Onís, Llanes y Piloña. El 112 recibió el aviso a las 17.49 horas de que se estaba quemando una cuadra con decenas de fardos en el interior.
Los bomberos permanecieron en el lugar hasta las 22.28 horas. Se vieron afectados un total de 26 fardos de hierba, unos 100 metros del tejado de la nave y una segadora.
Los efectivos de Bomberos realizaron tareas de extinción y refrigeración de los fardos que fueron extraídos de la nave con la ayuda de un tractor. En las tareas participaron los propietarios de la nave y vecinos, uno de los cuales resultó herido en las extremidades superiores. Se trasladó por sus propios medios a un centro hospitalario.
