Los médicos asturianos (como el resto de los españoles) salen a la calle: "Solo queremos atender a nuestros pacientes con calidad

"No es normal trabajar a la fuerza más de 40 horas a la semana y más de 12 horas al día". "No es normal que esas horas no cuenten para la jubilación". "No es normal atender a 60 pacientes en una mañana".

Hay muchas más cosas que los médicos no ven normal y por eso este sábado han salido a protestar por las calles de Oviedo, dentro de una convocatoria a nivel nacional que ha movilizado a miles de profesionales por toda España. En Asturias lideró la marcha, entre la plaza de España y La Escandalera la plataforma Médicos de Sespa, que ya participó en una anterior protesta a principios de octubre, en aquella ocasión con la participación también del Sindicato Médico (Simpa).

Movilización este sábado en Madrid. / Ricardo Rubio

Este 15 de de noviembre se ha repetido la movilización contra el borrador del Estatuto Marco que elabora el Ministerio de Sanidad y que, aseguran, no solucionan los problemas que sufre la profesión en España. "Las comunidades autónomas deben solucionarlo", reclaman.

Con pancartas y pitos, los médicos asturianos caminaron por el centro de Oviedo para llamar la atención de los asturianos, esos a los que quieren atender "con calidad". Y en las condiciones actuales no pueden. Tienen muchos objetivos pero todo se reduce en uno: que se contraten más profesionales.

Los objetivos de la plataforma Médicos del Sespa 👉🏽 Oponernos al actual borrador del Estatuto Marco elaborado por el Ministerio, que no soluciona los principales problemas del colectivo médico. 👉🏽 Acabar con la obligatoriedad de las jornadas maratonianas, y las semanas sin límite de horas, que exceden el límite humano en cualquier trabajo. 👉🏽 Mejorar los descansos y la retribución de las guardias. 👉🏽 Dar los pasos necesarios para que el tiempo trabajado en las guardias sea contabilizado a efectos de cálculo de edad de jubilación, con un coeficiente reductor o lo que corresponda. 👉🏽 Recuperar la paga extra íntegra secuestrada (o al menos complementos compensatorios para todo el colectivo). 👉🏽 Mejorar los tiempos asistenciales en AP para garantizar una atención de calidad. 👉🏽 Eliminar la burocracia que impide ejercer bien nuestra profesión. 👉🏽 Reforzar las urgencias extrahospitalarias. 👉🏽 Reconocer nuestra categoría profesional acorde a nuestra formación y responsabilidades. Para todo ello es imprescindible reorganizar el trabajo y contratar más profesionales.

En el horizonte hay más movilizaciones, como 4 días de huelga convocados del 9 al 12 de diciembre. "Consideramos importante manifestar nuestro malestar en la calle también en proximidad, en nuestra comunidad, pues las autoridades autonómicas juegan también un papel crucial en la resolución de los problemas que nos afectan", indican.