Una menor mata a su cuñada, de 20 años, tras apuñalarla en el vientre en Candamo

Hasta el lugar del crimen se desplazaron Guardia Civil y asistencia sanitaria, que nada pudo hacer por salvar la vida de la mujer agredida

Los agentes detuvieron en las inmediaciones de la estación de tren a la agresora, que había escapado del lugar de los hechos

Un agente de la Guardia Civil.

Un agente de la Guardia Civil. / Guardia Civil

Luis Ángel Vega

Luis Ángel Vega

Aces (Candamo)

Una joven de 20 años ha resultado muerta en la tarde de este sábado después de que recibiese una puñalada en el vientre a manos de su cuñada, de 17 años de edad, en la localidad de Aces (Candamo). El aviso a los servicios de emergencias se produjo en torno a las 16.00 horas.

Según ha podido saber este periódico, la menor, ahora detenida, tiene antecedentes por brotes violentos. Al lugar del crimen acudieron agentes de la Guardia Civil y del SAMU, cuyo personal solo pudo ratificar el fallecimiento de la joven agredida.

La Benemérita ha informado de que fue a las 16.05 horas cuando tuvieron "conocimiento de que una menor de edad había apuñalado a una familiar mayor de edad en una vivienda de la localidad de Aces, en Candamo". Según el relato de los agentes, tras la agresión, "la autora se ausentó inmediatamente del lugar".

Las dos patrullas de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil de Piedras Blancas que se trasladaron rápidamente al lugar observaron que "la víctima se encontraba en estado grave". Una vez llegados los servicios médicos, que "iniciaron tareas de reanimación" sin lograr salvar la vida de la agredida, los agentes del Instituto Armado dieron "comienzo a la búsqueda de la agresora, siendo localizada a las 16:30 horas en las inmediaciones de la estación de FEVE, procediendo a su detención".

La víctima de la agresión resultó fallecida a las 17.00 horas, a pesar de los intentos de reanimación por parte de los sanitarios.

