El PSOE acusa a Canteli de dejar fuera del presupuesto proyectos clave para Oviedo

"Ni la plaza de toros, ni los centros sociales de La Corredoria, La Florida o Campomanes, ni la adecuación del Calatrava, ni la recuperación del Palacio de los Niños, ni las pistas de atletismo de San Lázaro, ni la reforma de las piscinas al aire libre, ni los accesos al Carlos Tartiere, ni el polideportivo de Trubia, ni los planes de choque para los distritos rurales y urbanos… El presupuesto de Canteli para 2026 es la confirmación del fracaso de una gestión basada en la propaganda y las promesas vacías". El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo/Uviéu, Carlos Fernández Llaneza, ha denunciado que el proyecto de presupuestos municipales para 2026 presentado por el equipo de gobierno "deja en el cajón las inversiones comprometidas con la ciudadanía".

"Con todo, lo peor es que abandona proyectos cruciales para el futuro de Oviedo: no hay ni un euro para la recuperación de los terrenos de La Vega, la compra anunciada de los terrenos industriales de San Claudio, ni para políticas de vivienda ni para la recuperación de barrios ni para nuevas zonas verdes", ha censurado. "Sin estos proyectos, Oviedo pierde oportunidades de empleo, innovación y regeneración urbana", aseguró.

"Oviedo merece un presupuesto con proyectos y no con excusas"

"La realidad es que el alcalde lleva años anunciando actuaciones que nunca llegan. La realidad es que el PP incumple sistemáticamente con los barrios y con los pueblos de Oviedo", ha subrayado. Es la prueba de que el PP "no tiene un proyecto de ciudad ni sabe gestionar los recursos municipales".

El líder de la oposición ha añadido que, "cuando ante las críticas de nuestro grupo, el equipo de gobierno dice que se financiarán con cargo al remanente, lo que hacen es admitir que no están en los presupuestos. Es sonrojante que digan que las obras estratégicas de la ciudad dependerán de lo que no han sido capaces de ejecutar. Es un modelo de gestión caótico y desastroso. Canteli presume de ahorro cuando en realidad demuestra incapacidad", ha señalado.

El portavoz socialista ha insistido en que un presupuesto municipal debe ser "una herramienta de transformación y de impulso", no un mero trámite contable. "Oviedo necesita planificación, no improvisación. No se puede seguir gobernando a base de anuncios que no se cumplen ni de obras que nunca empiezan", ha afirmado.

"Oviedo necesita políticas valientes en vivienda, regeneración de barrios, en materia de movilidad y de impulso económico que atraigan nuevas empresas y ayuden al pequeño comercio, pero también adecuar sus políticas sociales a las nuevas realidades sociales. En lugar de esto, Canteli recorta otros 400.000 euros en gasto social. Vamos en la dirección contraria".

"Son unas cuentas que dibujan un modelo agotado, que no tienen un objetivo claro y carentes de ambición. Incluyen 800.000 euros para la candidatura a Capital Europea de la Cultura, pero otras competidoras como Burgos han reservado dos millones de euros", ha destacado. "Es más, el proyecto de presupuestos ni siquiera tiene en cuenta el nuevo Plan de Movilidad Urbana Sostenible y no refleja las inversiones previstas en el documento. Eso sí, prevé ingresar un 44% más por multas de tráfico".

"El Grupo Municipal Socialista", ha concluido Fernández Llaneza, "no puede avalar un documento que ignora los retos estratégicos de la ciudad y da la espalda a sus vecinos y vecinas. Oviedo merece un presupuesto con proyectos y no con excusas. Queremos una ciudad que planifique su crecimiento, que invierta en bienestar y que no dependa de los remanentes de lo que no se hace", afirmó.