Un restaurante asturiano en el corazón de Sevilla se proclama como el mejor de España con su "particular bulevar de la sidra"

"Nuestro particular bulevar de la sidra en Sevilla". Con estas palabras se defiene el restaurante Gascona (el nombre de la calle sidrera de Oviedo) que, contra lo que pueda parecer por su nombre y la comida que ofrecen, está en el barrio de Triana. Este rincón asturiano en el corazón de la ciudad es el mejor valorado por los clientes en 2025.

Gascona ha ganado el premio al restaurante mejor valorado de España en 2025, según el portal Tripadvisor. Pero hay más: en el ránking mundial ha logrado un tercer puesto. "Un logro increíble en nuestra pequeña historia que nos llena de emoción y orgullo", aseguran desde la generencia del local.

La clave de su éxito es ofrecer al cliente buena comida que le recuerde a los sabores de Asturias y "un trato inmejorable". Con todo, este local se ha llevado el premio gracias a las reseñas de los comensales en la aplicación de restaurantes.

Comida que convence a los asturianos

"Ha sido espectacular como si estuviera en casa y fiarse de mi que soy asturiano", recoge uno de los comentarios. Pero hay más: “Las fabes son increíbles pero el bacalao ha sido una experiencia única”. Y más: "La carne está brutal. Y tienen unos escanciadores de sidra muy simpáticos".

La opinión general es que es un buen sitio para comer con platos abundantes y camareros que saben aconsejar a los comensales. También destacan que es uno de los mejores sitios para comer en familia”.

Cachopo y fabada en Sevilla

¿Qué se puede comer en este restaurante asturiano? Como es lógico, no faltan dos de sus platos más popuales, como son la fabada y el cachopo. Tampoco falta la tabla de quesos asturianos, el chorizo a la sidra, revuelto de gulas y gambas o patatas tres salsas. Todo ello regado con sidra, la gran protagonista de este local que se concibe como un homenaje al bulevar de la sidra de Oviedo. El Gascona de Sevilla ofrece una experiencia similar a comer en un chigre, pero en Sevilla.

En el apartado de postes, los frixuelos están entre los grandes protagonistas por no ser tan conocidos fuera del Principado. De hecho, desde el local explican que es "un postre típico de Asturias perfecto para todos los gustos, son el broche perfecto para una comida de 10".