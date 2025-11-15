Estos son los motivos (según el PP) de que se haya contaminado una partida de queso cabrales en Asturias ya retirada del mercado

Faltan veterinarios en la red de Salud Pública. Es el motivo por que el PP asegura que ha habido una partida de queso cabrales que se ha tenido que retirar del mercado por la presencia de toxina estafilocócica. La diputada y portavoz de Sanidad, Pilar Fernández Pardo, señala que la alerta sanitaria evidencia "una vez más la escasez" de facultativos veterinarios de Salud Pública. Algo que los populares han denunciado anteriormente.

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) emitió el pasado viernes una alerta de la presencia de enterotoxina estafilocócica en queso cabrales, concretamente en producto de la Quesería Rojo Prieto, con partidas concretas afectadas, que tienen fechas de caducidad de octubre de 2026. La notificación procedió de las autoridades sanitarias del Principado, que comunicaron la incidencia a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI). La redistribución del producto se hizo, en principio, en Asturias, Madrid y Murcia.

Manifestación de veterinarios en Oviedo contra la nueva normativa que controla su trabajo / Fernando Rodríguez

Síntomas

Esta toxiinfección produce síntomas como náuseas, vómitos, diarrea, eritema, fiebre e hipotensión.

Según Fernández Pardo, “los facultativos veterinarios de Salud Pública en Asturias llevan mucho tiempo denunciando la precariedad en la que realizan su trabajo y el escasísimo número de profesionales disponibles. A pesar del esfuerzo que realizan, la atención que pueden ejercer dista mucho de ser la que nuestra población necesita, lo que pone de manifiesto la falta de control e inspección y con ello el riesgo que eso supone para todos los asturianos.”

Y añadió: “En el Partido Popular llevamos toda esta legislatura reclamando a la consejera de Salud un mayor presupuesto para este colectivo y más medios materiales y humanos para que puedan realizar su labor correctamente. Y, visto lo ocurrido, seguiremos haciéndolo”.

El próximo martes 18 de noviembre habrá una manifestación en Madrid en defensa de los derechos de los facultativos veterinarios de la Salud Pública, que reclaman mejores condiciones para su profesión. Según la diputada del PP, los veterinarios sostienen "la seguridad alimentaria, el bienestar animal y la salud pública de toda la sociedad.”

La diputada lamenta la "imagen negativa" que ese tipo de alertas ofrecen de Asturias y de los productos. "Si contáramos con un mayor número de profesionales realizando controles y un mayor respaldo del Gobierno de Asturias, se podría conseguir un mejor control sanitario. Lejos de querer sembrar alarmismo, lo que queremos es que se incrementen las medidas de control,” concluyó.