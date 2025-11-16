Aránzazu González | Directora general de Empresa y Comercio del Principado de Asturias

Impulsar la digitalización del comercio de toda la vida con un enfoque adaptado a los nuevos tiempos. Con ese objetivo nació DICA, una iniciativa desarrollada en el marco del Programa de Digitalización del Comercio de Asturias con la que la Dirección General de Comercio, Emprendedores y Economía Social, dependiente de la Consejería de Industria, Empleo y Promoción Económica del Principado de Asturias, pretende apoyar la digitalización del comercio minorista de proximidad.