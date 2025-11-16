Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Asturias pasa página de los incendios (todos controlados) y se prepara para el frío

Las temperaturas caerán progresivamente desde este lunes y la nieve se instalará en las alturas

Nevada en Valle de Lago.

Nevada en Valle de Lago. / LUISMA MURIAS

Mariola Riera

Mariola Riera

Oviedo

Adiós a los incendios, hola a la nieve. Asturias ha pasado página este domingo de los fuegos que se declararon en la región durante el fin de semana (hasta un total de cinco), pero ahora llega otra preocupación: el frío y la nieve.

La fase de alerta del Plan de Incendios Forestales del Principado de Asturias (INFOPA) quedó desactivada la tarde de este domingo, solo con dos fuegos en San Martín del Rey Aurelio (Riocerezal y Mieres (Pico Polio), que se encuentran controlados.

Viento sur y sequedad

La fase de alerta se activó el sábado al mediodía por la presencia de viento de componente sur, elevadas temperaturas y la sequedad de la vegetación en la zona centro y el oriente de Asturias. Pero ahora se cambia de tercio y ante la evolución de las condiciones atmosféricas y las previsiones de bajada de temperaturas y presencia de chubascos, la alerta ha quedado desactivada exactamente a las 18.04 horas.

La activación de esta fase de seguimiento, previa a la emergencia, conlleva, entre otras cuestiones, organizar en situación de disponibilidad todos los medios y recursos adscritos al plan como Bomberos de Asturias, empresas forestales o guardería de Medio Natural.

Noticias relacionadas y más

Previsión del tiempo

Lo que ahora toca es pensar en los abrigos y las bufandas, porque desde este lunes la Agencia de Meteorología anuncia bajada de temperaturas, lluvias y también nieve en las alturas. La previsión para empezar la semana en el Principado es de cielos cubiertos con lluvias débiles y chubascos dispersos. La cota de nieve estará por encima de 1800 metros bajando al final a 1.400-1.500 metros. Habrá brumas y probables nieblas en la Cordillera, sobre todo por la tarde. Las temperaturas, en descenso generalizado.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Emergencias pone en alerta a todos los asturianos: 'Cierre ventanas y puertas, y aléjese de cornisas, muros y árboles
  2. Una menor mata a su cuñada, de 20 años, tras apuñalarla en el vientre en Candamo
  3. Crimen en una casa de Candamo: la menor atacó con una sola puñalada mortal en el vientre a su cuñada tras una discusión por unas galletas
  4. Muy graves las dos víctimas del brutal choque en la 'Y' entre un coche y un camión que bloqueó el tráfico durante horas y causó retenciones de más de cuatro kilómetros
  5. Los dos nuevos destinos (y quizá un tercero) a los que aspira el aeropuerto de Asturias
  6. Tres horas de monumental atasco en la autopista 'Y': más de cuatro kilómetros de retenciones (sentido Oviedo) y dos heridos muy graves al chocar contra un camión
  7. Adriana Lastra suspende su agenda al ingresar en el HUCA
  8. Fallece Pelayo Roces, fundador de Foro Asturias y mano derecha de Francisco Álvarez-Cascos, a los 65 años

Muere un montañero leonés de 45 años tras precipitarse cientos de metros en una zona de escalada de Teverga

Muere un montañero leonés de 45 años tras precipitarse cientos de metros en una zona de escalada de Teverga

Asturias pasa página de los incendios (todos controlados) y se prepara para el frío

Asturias pasa página de los incendios (todos controlados) y se prepara para el frío

El músico argentino sin ascendencia española que un día decidió hacerse asturiano: “Me adoptó el folclore”

El músico argentino sin ascendencia española que un día decidió hacerse asturiano: “Me adoptó el folclore”

Una única puñalada le causó una hemorragia mortal al afectar a arterias abdominales, confirma la autopsia de la joven muerta en Candamo

El impacto de los impuestos de Asturias en las empresas, a análisis el martes: guarda tu plaza para el evento aquí

El impacto de los impuestos de Asturias en las empresas, a análisis el martes: guarda tu plaza para el evento aquí

No hay región donde salgan peor las cuentas de las pensiones: Asturias, la más deficitaria

No hay región donde salgan peor las cuentas de las pensiones: Asturias, la más deficitaria

El mejor pote de España se cocina entre Asturias y Madrid: estos son los 42 restaurantes que aspiran a ser el epicentro de este manjar asturiano

¡Apareció Tomasín! Localizado en un bar-tienda de Obona tras cinco días de búsqueda y "se encuentra bien" (pero se niega a volver a casa)

¡Apareció Tomasín! Localizado en un bar-tienda de Obona tras cinco días de búsqueda y "se encuentra bien" (pero se niega a volver a casa)
Tracking Pixel Contents