Asturias pasa página de los incendios (todos controlados) y se prepara para el frío

Adiós a los incendios, hola a la nieve. Asturias ha pasado página este domingo de los fuegos que se declararon en la región durante el fin de semana (hasta un total de cinco), pero ahora llega otra preocupación: el frío y la nieve.

La fase de alerta del Plan de Incendios Forestales del Principado de Asturias (INFOPA) quedó desactivada la tarde de este domingo, solo con dos fuegos en San Martín del Rey Aurelio (Riocerezal y Mieres (Pico Polio), que se encuentran controlados.

Viento sur y sequedad

La fase de alerta se activó el sábado al mediodía por la presencia de viento de componente sur, elevadas temperaturas y la sequedad de la vegetación en la zona centro y el oriente de Asturias. Pero ahora se cambia de tercio y ante la evolución de las condiciones atmosféricas y las previsiones de bajada de temperaturas y presencia de chubascos, la alerta ha quedado desactivada exactamente a las 18.04 horas.

La activación de esta fase de seguimiento, previa a la emergencia, conlleva, entre otras cuestiones, organizar en situación de disponibilidad todos los medios y recursos adscritos al plan como Bomberos de Asturias, empresas forestales o guardería de Medio Natural.

Previsión del tiempo

Lo que ahora toca es pensar en los abrigos y las bufandas, porque desde este lunes la Agencia de Meteorología anuncia bajada de temperaturas, lluvias y también nieve en las alturas. La previsión para empezar la semana en el Principado es de cielos cubiertos con lluvias débiles y chubascos dispersos. La cota de nieve estará por encima de 1800 metros bajando al final a 1.400-1.500 metros. Habrá brumas y probables nieblas en la Cordillera, sobre todo por la tarde. Las temperaturas, en descenso generalizado.