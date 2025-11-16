El gigante de la consultoría tecnológica que tiene 1.000 empleos en Asturias y que ahora amplía su presencia con un centro en Oviedo

La consultora tecnológica de origen francés Capgemini, que tiene en Langreo más de mil trabajadores, ha ampliado su presencia en Asturias al asumir el centro de servicios globales que la multinacional austriaca RHI Magnesita tiene en el polígono del Espíritu Santo de Oviedo.

Capgemini, que cuenta con una plantilla de 420.000 empleados en más de 50 países y factura más de 22.100 millones de euros al año, desembarcó en Asturias en 2005 con la apertura de una factoría de "software" en la Ciudad Industrial de Valnalón, en Langreo, que fue evolucionando hasta convertirse en uno de los principales centros de la compañía en España. Comenzó con 40 trabajadores y ahora alcanza los 1.000 empleados dedicados, principalmente, al desarrollo y mantenimiento de aplicaciones informáticas, servicios de infraestructuras, servicios en la nube y ciberseguridad para clientes nacionales e internacionales.

La presencia de Capgemini en Asturias se ha ampliado ahora al asumir la compañía los centros de servicios compartidos globales de RHI Magnesita, una multinacional austriaca dedicada al sector de los productos refractarios que tiene más de 20.000 empleados en 68 plantas de producción, 12 plantas de materias primas y más de 70 oficinas de ventas repartidas por todo el mundo.

En un momento en el que el sector de los refractarios no pasa por sus mejores momentos por la atonía en sectores como el de la siderurgia, RHI Magnesita ha decidido –para ahorrar costes, mejorar la eficiencia y centrar sus esfuerzos en el núcleo de su negocio– externalizar sus centros de servicios compartidos, desde donde se da apoyo al grupo en áreas como recursos humanos, finanzas, compras, atención al cliente, logística o sistemas de la información.

La externalización

En diciembre de 2024, RHI Magnesita firmó a un acuerdo de externalización con Capgemini por el cual esta multinacional de origen francés –considerada uno de los líderes mundiales en transformacióin empresarial y tecnológica– asume de forma progresiva los centros de servicios compartidos que la compañía austriaca tiene en México, India, China y España. "Capgemini aporta su experiencia global en diseño y transformación de procesos, lo que nos ayudará a optimizar nuestros servicios compartidos, adoptar las mejores prácticas e implementar tecnología avanzada y soluciones digitales", señaló Stefan Borgas, CEO de RHI Magnesita.

El centro de servicios de España está en Asturias, concretamente en el polígono industrial del Espíritu Santo de Oviedo, aunque RHI Magnesita no tiene actividad fabril en el región. Sí la tuvo en el pasado la antigua RHI, empresa austriaca que fue propietaria, hasta 2017, de una fábrica de productos refractarios en Lugones (la antigua Didier) que vendió a la alemana Intocast en el contexto de las desinversiones que RHI realizó a raíz de su fusión con la brasileña Magnesita, su principal competidor. El grupo resultante, RHI Magnesita, mantuvo su presencia en Asturias con un centro de servicios que presta apoyo al conjunto de la multinacional y que inicialmente se instaló en Lugones y en 2018 se trasladó al polígono del Espíritu Santo de Oviedo –donde comparte edificio con la empresa Sardesa– con el propósito de crecer y superar los 300 trabajadores a partir de los 120 que ya tenía.

Langreo, un "pilar"

Ese centro de servicios de Oviedo ha sido asumido ahora por Capgemini, que gana con ello presencia en una región que es clave dentro de su estructura por el peso que tiene su centro en Langreo. "Asturias continúa siendo un pilar fundamental dentro de la estrategia de Capgemini España. La madurez del centro, con ya 20 años de existencia, y nuestra colaboración con los colegios profesionales, Universidad y los centros de Formación Profesional del Principado, hacen de Capgemini en Asturias una palanca prioritaria para conseguir el talento y fomentar la vocación que necesitamos ofrecer a nuestros clientes", señalaron a este diario fuentes de la multinacional francesa, que añadieron que el número de profesionales en el centro de Langreo "se mantiene entorno a los 1.000 empleados".

Capgemini llegó a ocupar en Langreo dos edificios de la Ciudad Industrial de Valnalón, pero ha concentrado toda su actividad en uno de ellos, el de la antigua sede corporativa y centro de ingeniería de Duro Felguera. Esta reorganización está vinculada al aumento del teletrabajo, puesto que el número de empleados en Langreo se mantiene en el nivel del millar.

"Las oficinas actuales se han adecuado al modelo de trabajo flexible que mantiene la compañía y prevaleciendo siempre el servicio al cliente", señalaron fuentes de Capgemini.

A raíz de esta reorganización, el edificio denominado Incuv@tic 2, propiedad del Principado, ha quedado vacío. Este inmueble es el que ocupará Duro Felguera una vez que se cierre la venta de su sede en el parque científico y tecnológico de Gijón al grupo Mecalux.