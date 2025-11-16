No hay región donde salgan peor las cuentas de las pensiones: Asturias, la más deficitaria. / .

Asturias es la comunidad autónoma más deficitaria en la sostenibilidad de sus pensiones, ya que la relación entre el gasto en jubilaciones de sus residentes y las cotizaciones de los asturianos que trabajan es casi el triple. Concretamente, los asturianos reciben en pensiones 2,6 veces más de lo que cotizan al sistema. El desequilibrio es ya una realidad que se extiende a todas las comunidades.

Únicamente Baleares salva las cifras, pero por la mínima, según datos del informe "Las pensiones de la Seguridad Social en las comunidades autónomas españolas", elaborado por José Antonio Herce, presidente del foro de expertos del Instituto BBVA de Pensiones.

En Asturias, la diferencia entre cotizaciones y gasto en pensiones suma casi 4.000 millones de euros, una cuantía equivalente al 57 % del presupuesto del Principado.

Las comunidades más deficitarias en su relación entre cotizaciones y pensiones son, después de Asturias, Castilla y León, Cantabria y Galicia, todas ellas regiones del envejecido noroeste peninsular.

Y las que tienen unos "números rojos" menos acusados (salvando la excepción de Baleares, única comunidad que hace su balance en tinta negra) son Canarias, Murcia, Castilla-La Mancha, Cataluña, Madrid y Valencia.

Todas las demás regiones consignan una relación entre pensiones y cotizaciones superior a 1,5. Especialmente llamativo es el caso del País Vasco, donde las cotizaciones a la Seguridad Social para el sostenimiento de las pensiones suman 7.085,1 millones de euros, frente a los 12.572 millones que reciben los vascos del Estado. El Gobierno vasco ha planteado en alguna ocasión asumir la gestión de las pensiones, pero esta pretensión no suele estar en la agenda de los nacionalistas vascos o catalanes: a la vista está que se trata de una cuenta deficitaria.

El autor del estudio sostiene que los datos evidencian que no son factibles unos hipotéticos sistemas autonómicos de Seguridad Social, con recursos y gastos propios gestionados por los responsables autonómicos. "Es desaconsejable" –recalca–, ya que "de existir esos sistemas, la realidad de las pensiones sería muy diferente a lo que ya muchos observamos con preocupación".