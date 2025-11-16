El mercadillo navideño más bonito de Asturias: último año para disfrutarlo tras los últimos cambios

Llega la Navidad y, con ella, una de las cosas más tradicionales como son los mercadillos navideños. Pero en Asturias hay uno de los mercadillos navideños más bonitos y completos, pero que este año será el último para disfrutarlo tras los cambios introducidos.

Se trata del mercadillo navideño de Gijón, conocido como Menax (Mercado Navideño de Xixón), que se ubica en el paseo del parque de Begoña, un lugar utilizado el resto del año para otras actividades como puede ser la feria del libro o las casetas hosteleras de las fiestas de Begoña, conocido como Paseo Gastro.

Menax. / Fernando Rodriguez

Un espacio amplio y céntrico, donde poder encontrar en navidades desde el regalo perfecto hasta dulces típicos de estas fechas. Sin embargo, Menax tendrá que decir adiós tras su edición de este año.

Nuevo mercadillo

Y es que el Ayuntamiento de Gijón pretende llevar a cabo otro nuevo mercado navideño mucho más grande y para el que se han reservado ya 200.000 euros.

Oviedo

Otro de ellos es el que se realiza en la capital asturiana, en Oviedo. En este caso se ubica en el entorno de la catedral de Oviedo y, al igual que rn Gijón, tiene diversidad de puestos.