El número de incendios registrados en Asturias se reduce a dos: Coaña y Monte Areo, ambos controlados
Los bomberos vigilan la zona
EP
El número de incendios forestales registrados a primera hora de este domingo se reduce a dos y ambos están controlados, según informa el Servicio de Emergencias del Principado, SEPA.
Se trata del fuego de Coaña, en Trelles, que está pendiente de revisión por la guardería y el fuego de Gijón en la zona del Monte Areo que también está controlado.
El Principado sigue en fase de alerta el Plan de Incendios Forestales del Principado de Asturias (Infopa). La misma fue activada este sábado dada la situación en la zona centro y oriente asturiano, donde se mantenía el viento de componente sur y temperaturas elevadas, unido a la sequedad de la vegetación.
Según recuerda el SEPA, la activación de esta fase de seguimiento, previa a la emergencia, conlleva, entre otras cuestiones, organizar en situación de disponibilidad todos los medios y recursos adscritos al plan como Bomberos de Asturias, empresas forestales o guardería de Medio Natural.
