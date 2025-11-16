Sanidad, Química, Estética e Imagen y Sonido, al alza en la demanda de FP

Las preferencias de los alumnos que optan por la Formación Profesional (FP) en Asturias siguen copadas por ciclos relacionados con el sector industrial como Electricidad y Electrónica, Instalación y Mantenimiento o Fabricación Mecánica, en consonancia con las necesidades del mercado laboral en la región. Pero también hay otras que tienen una demanda al alza: Sanidad, Química, Imagen Personal e Imagen y Sonido.

Así figura en los datos hechos públicos por la Consejería de Educación, que destaca además que la matrícula de alumnado del primer curso en la modalidad presencial de FP ha aumentado un 12,5% en Asturias respecto a 2024. Este año académico se han matriculado 8.441 estudiantes, frente a los 7.500 del ejercicio pasado. Además, la matrícula global se estabiliza por encima de las 17.000 personas en todas sus modalidades.

Este año se ha completado la implantación del nuevo modelo de FP que, entre otras cuestiones, conlleva que las prácticas en empresas comiencen ya desde el primer curso.

Según los datos de Educación, la mayor cifra de alumnado se registra este curso en los grados superiores, con 7.945 estudiantes, seguida de los grados medios (6.355), el grado básico (872) y los cursos de especialización (101). Los datos de matriculación se completan con 1.782 personas matriculadas en 2.º curso de todos los niveles para finalizar la ley de FP a extinguir.

Mayoría masculina

Por otro lado, el alumnado de FP en Asturias sigue siendo mayoritariamente masculino, si bien se va acortando poco a poco la distancia entre ambos sexos. Las mujeres ocupan el 43% de las plazas, un 0,2% más que el año pasado, pero un 0,5% por encima del curso 2023-2024 y un 4% más que en el 2022-2023, con lo que se puede apreciar la tendencia al alza en la matriculación de mujeres en los ciclos formativos.

En cuanto a la oferta general de FP para el curso escolar, se compone de 23 familias profesionales, con 112 títulos: 11 de grado básico, 36 de grado medio y 65 de grado superior. La red actual de FP cuenta con 65 centros, de los que 56 son públicos (48 institutos y 8 centros integrados) y 9 privados-concertados.

Radiografía a la FP asturiana

