"Tuve que rehacer mi vida, pero ya no soy el mismo": los brutales testimonios de los familiares asturianos de víctimas de accidentes de tráfico

"María del Mar era una gran motera. Cuando tuvimos hijos dejó de andar en moto, pero, cuando los chicos se hicieron mayores, volvió a hacerlo. Le regalamos una grande y fuimos de ruta por Tineo. El 12 de enero de 2022 nos caímos tras tomar una curva. Ella tuvo la mala suerte de chocar contra un pilar del guardarraíl y falleció. Todo cambia cuando sucede eso: tu vida no vuelve a ser la misma. Se rompen relaciones, costumbres... Yo estoy aquí, estoy bien. Tuve que rehacer mi vida, pero ya no soy el mismo, ni hago lo mismo, ni vivo de la misma forma".

Por la izquierda, Carlos Javier Alonso, Mari Ángles Ruiz y Gemma Rodríguez, ayer en Oviedo durante la concentración. | IRMA COLLÍN

El testimonio es de Carlos Javier Alonso, uno de los asturianos que acudieron este domingo a la plaza de la Escandalera, en Oviedo, para participar en el homenaje anual a las víctimas de accidentes de tráfico que organiza desde hace trece años la Fundación Avata cada 16 de noviembre, con motivo del Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Accidentes de Tráfico. Según las cifras oficiales, en 2025 fallecieron en las vías interurbanas de Asturias 28 personas, cinco más que el año anterior.

El centenar de personas reunidas en la capital de Asturias, la mayoría moteros que habían salido previamente desde La Corredoria, centraron su homenaje en los familiares de las víctimas mortales. Carlos Javier Alonso recordó a su mujer, María del Mar Donate, de Langreo, que murió a consecuencia de aquel accidente.

Mari Ángeles Ruiz García se acordó de su marido, Alejandro Carnicero, ciclista, que falleció en 2023 cuando fue arrollado en el concejo de Gozón por un conductor que invadió el carril contrario y que dio positivo en alcohol y cannabis. "Tu vida cambia; también tu manera de ver la vida. Ves todo con otros ojos. Hay familias que se rompen y no son capaces de gestionar un fallecimiento así. Yo ya tengo sueños que no se pueden cumplir", explicó la viuda.

También acudió a la concentración el ovetense Eduardo Llano, que quedó discapacitado en 2025, cuando fue arrollado por un coche en Oviedo mientras iba en moto trabajando como repartidor de pizzas. Estuvo un año en coma. "Es importante estar aquí, venir a este día y mostrar que seguimos con nuestras vidas", señaló Llano, que fue concejal del PP en el Ayuntamiento de Oviedo durante el mandato del Tripartito.

Gemma Rodríguez, delegada de Avata en Asturias, intervino en el acto y pidió la puesta en marcha de protocolos y ayudas psicológicas para los familiares de fallecidos en accidentes. "Las estadísticas de la DGT no son las correctas: detrás de una persona que sufre un accidente hay más víctimas, no solo el que se va, y una gran onda expansiva", aseguró Rodríguez, que reiteró la necesidad de poner el foco "en las víctimas silenciosas". La delegada reclamó, a su vez, incrementar la seguridad vial y solicitó tolerancia cero con el alcohol. "En la carretera tenemos que tener siete sentidos: paciencia y respeto son los otros dos", finalizó.