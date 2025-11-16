Una única puñalada le causó una hemorragia mortal al afectar a arterias abdominales, confirma la autopsia de la joven muerta en Candamo

La autopsia realizada en la mañana de este domingo a la joven de 20 años apuñalada en Aces (Candamo) ha confirmado que, tal y como adelantó LA NUEVA ESPAÑA, murió tras sufrir una única puñalada en el vientre. El informe del forense indica que la causa del fallecimiento fue la grave hemorragia que le causó su cuñada, de 17 años, tras clavarle una navaja de importantes dimensiones, lo que afectó a grandes arterias abdominales. La muerte se produjo en cuestión de minutos. Cuando los servicios médicos de urgencia llegaron, ya estaba en parada cardiorrespiratoria.

El cadáver de Natalia, la joven de 20 años, fue trasladado al tanatorio de Grullos, localidad de la que procede su padre, y será enterrada este lunes tras un funeral que tendrá lugar en la iglesia parroquial de la citada localidad de Candamo a las cuatro de la tarde. Faimliares de la fallecida que están arropando a sus padres y hermano, entre ellos sus tíos maternos, aseguran que "Natalia era un pedazo de pan, buena chica, nunca dio problema alguno”. La joven trabajó en una cafetería y ahora estaba en paro. Respecto a la detenida por la puñalanda, pareja de su hermano, algunos familiares incluso indicaron que no sabían que era menor. “Es mala gente, no se puede quitar la vida así a una a persona por una tontería”, dijeron, en referencia a la discusión que motivó la violenta reacción de la agresora de 17 años contra la hermana de su novio en el hogar donde vivían todos juntos.

Al parecer, tal y como adelantó este periódico, todo surgió a partir de una riña por unas galletas entre las dos cuñadas. Otras fuentes también sitúan en el origen de esa discusión una bebida energética que estaba en la nevera de la casa en la que vivían todos en Aces tanto la víctima como su agresora, los novios de ambas y los padres de la fallecida. La ahora arrestada, que según sus familiares tenía antecedentes de tratramiento por problemas de salud mental, alguno de ellos muy reciente, reaccionó de manera inesperadamente violenta y acabó quitando la vida a su cuñada de una certera puñalada en el vientre.

Ingresada en la unidad psiquiátrica

La joven de 17 años detenida se encuentra ahora ingresada bajo custodia de la Guardia Civil en la unidad psiquiátrica Hospital San Agustín de Avilés. Fuentes judiciales y de la Guardia Civil han informado a la agencia EFE de que tuvo que ser trasladada desde los calabozos del cuartel de Piedras Blancas hasta el centro sanitario dada la "alteración" que presentaba, algo que ha confirmado este periódico.

En principio, está previsto que pase este lunes, una vez que reciba el alta médica, a disposición de la Fiscalía de Menores de Asturias, ya que esta sección será la encargada de la instrucción del caso, y no un juez, al ser la procesada una menor de 18 años.