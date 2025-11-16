URA absorbe un tercio de las ayudas agrarias

La renovación del Consejo Agrario del Principado, tras las elecciones del pasado verano, ha conllevado un nuevo reparto de las ayudas previstas por la Consejería de Medio Rural para ayudar a las organizaciones –representantes del sector primario y cauce de participación de sus profesionales– que forman parte del órgano asesor.

En el nuevo reparto de subvenciones, aprobado por el consejero Marcelino Marcos Líndez el 27 de octubre y refrendado por el Consejo de Gobierno el 6 de noviembre, entra Unión Rural Asturiana (URA), que ganó las elecciones con un 47,61% de los votos, y sale por primera vez la histórica Asaja, que no logró el mínimo de apoyo exigido para estar en el consejo.

Así las cosas, URA, formación que lidera Borja Fernández, se llevará un tercio de los fondos previstos (79.760 euros) para subvencionar a las organizaciones, en concreto, 26.470 euros. Otras tres entidades lograron entrar en el Consejo Agrario y, por tanto, contarán también con ayuda regional para su actividad. La segunda que recogió más apoyos fue Unión Campesina Asturiana (UCA), un 16,29%, por lo que recibirá 18.238 euros en subvenciones. USAGA (Unión de Sectoriales Agrarias de Asturias) tiene derecho a 18.059 euros, al lograr el 15,61% de los sufragios; y COAG se quedará con 16.992 euros, por un 11,55%.

Las ayudas suelen tener carácter anual, si bien este año, con motivo de las elecciones agrarias del 17 de julio, Medio Rural optó por partir en dos tramos su concesión, con el fin de que llegaran equitativamente a las organizaciones presentes en el Consejo Agrario. El nuevo –aún pendiente de convocarse– sustituyó al anterior elegido en 2002, entonces aún Cámara Agraria, figura ya extinta.