"El 67% del comercio local tiene un nivel muy básico de digitalización; el objetivo del programa DICA es romper esa brecha digital con estrategias personalizadas"

Impulsar la digitalización del comercio de toda la vida con un enfoque adaptado a los nuevos tiempos. Con ese objetivo nació DICA, una iniciativa desarrollada en el marco del Programa de Digitalización del Comercio de Asturias con la que la Dirección General de Empresa y Comercio, dependiente de la Consejería de Ciencia, Industria y Empleo del Principado de Asturias, pretende apoyar la digitalización del comercio minorista de proximidad.

Abierto el plazo de inscripción El Programa DICA ofrece asesoramiento presencial y gratuito para acompañar al pequeño comercio en su proceso de digitalización, de forma cercana, sencilla y adaptada a cada negocio local. INSCRÍBETE AQUÍ

Aránzazu González, directora general de Empresa y Comercio del Principado de Asturias, hace balance de las mejoras que han experimentado los establecimientos participantes en la primera edición del programa y de las novedades de cara a la segunda.

-Si se lo explicara a un comerciante en una frase, ¿cuál es el objetivo principal del programa DICA y qué necesidad real del comercio asturiano quiere cubrir?

-Le diría que este programa se ha diseñado para ayudarle no solo a que tenga presencia en internet, sino también para ofrecerle una formación práctica, un acompañamiento externo y también dotarlo de herramientas digitales que creemos que hoy en día, son básicas para su actividad.

-¿Qué espera que cambie en los comercios al finalizar el programa?

-Espero que en gran medida se reduzca la brecha digital existente en el sector. Hay que tener en cuenta que un 67% del comercio local tiene un nivel muy básico de digitalización, un 27% tiene un nivel intermedio y solo un 6% cuenta con un nivel avanzado. Por ello, el objetivo es que cuando finalice el programa esos porcentajes cambien.

-¿En qué se diferencia esta edición con respecto a la primera y por qué cree que es necesario actualizar el enfoque?

-Partimos de una experiencia previa gracias al anterior programa y creemos que ahora es necesario introducir novedades técnicas, estratégicas... que permitan dar un apoyo más personalizado a los comercios y también adaptarnos a las nuevas realidades digitales.

-¿Qué aprendizajes anteriores han redefinido esta segunda edición del programa?

-Hay que tener en cuenta que el anterior programa DICA 2021-2023 tuvo mucho éxito. De hecho, un porcentaje muy alto de los comerciantes que participaron tienen un alto grado de satisfacción y además, muchos de ellos consideran que otros comerciantes deberían participar en el programa. De todas maneras, hay que mejorar, no se trata solo de esa presencia en internet y, por tanto, partimos de una nueva metodología. Nos quedamos con la experiencia pero dejamos atrás la metodología y pretendemos que ahora los participantes cuenten con un mayor acompañamiento, se aumentará el número de horas de tutorías con los comercios para dar esa formación práctica y que aprendan nuevas capacidades digitales y consoliden las que ya tienen y, por otra parte, vamos a introducir esas nuevas herramientas marcadas por la digitalización.

Además, la Inteligencia Artificial va a jugar un papel muy importante, así como la gestión del dato, que también es imprescindible hoy en día.

-¿Cómo es el recorrido del acompañamiento en comercios?

-Lo que se pretende con esta nueva edición del programa es que cada comercio tenga un itinerario personalizado, que no haya una ruta estándar para todos. El equipo técnico que desarrolla el programa visitará los comercios inscritos, harán un diagnóstico para ver cuáles son sus necesidades y a partir de ahí realizarán el itinerario específico para cada comercio. Cada establecimiento tiene unas necesidades y por eso era necesario incorporar esta novedad en esta edición. Un recorrido muy personalizado y con un acompañamiento a medida de las necesidades.

-¿Cómo se adapta el ritmo al nivel de cada comercio?

-Este programa tiene dos líneas principales de trabajo. Uno de ellos es una gestión continuista para aquellos comercios que tengan un nivel básico de competencias digitales y a partir de ahí se seguirá trabajando para avanzar en esa línea. Otra línea de trabajo se enfocará en la gestión del dato para aquellos comercios que ya tengan cierta madurez digital.

-En palabras simples ¿para qué usará un comercio la IA? ¿Y la gestión del dato?

-Hay que desmitificar la Inteligencia Artificial y creo que eso servirá a los comercios locales para realizar tareas cotidianas en atención al cliente por ejemplo, para automatizar respuestas, para crear contenido y compartirlo en redes. En cuanto a la gestión del dato, es ir un paso más allá. En este caso, el comercio debe entender la importancia de manejar ese dato porque eso les traerá beneficio y rentabilidad. Si controlan el dato podrán definir estrategias en su negocio, sacar campañas sabiendo cuáles son los hábitos de consumo de sus clientes, prever que necesitan determinado stock o anticiparse a una posible situación de pérdida por no tener suficientes existencias.

-¿Cómo se asegura una cobertura comarcal real, también en zonas rurales o envejecidas?

-Otro de los objetivos de este programa es garantizar la cohesión territorial. Pese a que ahora comenzamos la primera parte de este programa en poblaciones de más densidad como Oviedo, Gijón y Avilés, a lo largo de 2026 se implantará el programa en otros territorios del Principado, garantizando que llega a la zona rural y garantizando la equidad territorial.

-¿Qué papel juegan las asociaciones y los ayuntamientos?

-Juegan un papel muy importante. En el anterior programa DICA fueron estratégicos para su lanzamiento e implantación y esperamos que en este caso se repita la experiencia. Los Ayuntamientos podrán usar sus canales para dar a conocer a los comercios el programa y las asociaciones, además de dar información, serán relevantes para sensibilizar a sus asociados y para recordarles lo importante que es este programa y los beneficios que pueden obtener.

-Si esta entrevista dejase un único titular, ¿Cuál sería?

-Remarcaría que el Gobierno del Principado ofrece un programa gratuito para la transformación digital del comercio local de Asturias.