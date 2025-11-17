Asturias necesita sangre con urgencia: las reservas están en situación "crítica"

“Asturias necesita 200 donaciones de sangre diarias a lo largo de las próximas semanas”, ha subrayado esta mañana Ana María Ojea, directora técnica del Centro Comunitario de Sangre y Tejidos de Asturias.

Las urgencias llegadas a los hospitales en los últimos días han llevado a una situación “crítica” debido a un consumo “brusco” de los grupos A+ y O+.

El objetivo central consiste en recuperar el nivel adecuado de existencias, de manera que sea posible afrontar las fechas festivas del mes de diciembre sin mayores agobios.

Las reservas de sangre en la región “están al límite”, ha señalado la doctora Ojea. Un factor que complicó aún más la situación fue el puente escolar de principios de este mes de noviembre.

Ritmo "procupante"

La disminución de la donación en las colectas diarias mantiene desde hace semanas un ritmo “preocupante”, lo que se suma al aumento de procesos respiratorios en la población, que provocan que no se pueda donar hasta transcurridos 15 días tras su curación.

“La sangre es necesaria todos los días para realizar trasplantes de órganos, tratar leucemias agudas, combatir la anemia en personas mayores, transfundir a recién nacidos prematuros, permitir intervenciones quirúrgicas y brindar apoyo a pacientes con cáncer, entre muchas otras situaciones médicas”, ha enfatizado la directora técnica del Centro Comunitario de Sangre.

Llamamiento a los más jóvenes

Ana María Ojea insta a los asturianos a “dar el paso, hacerse donante y acudir con regularidad”, dado que “muchos pacientes a diario lo necesitan”. Este mensaje se dirige de manera singular a la franja de población más joven.

Las cifras globales justifican esta convocatoria de emergencia. En el momento actual, del millón de personas que residen en Asturias son unas 26.000 las que donan alguna vez a lo largo del año, lo que arroja un balance de unas 40.500 bolsas de sangre. "Necesitamos nuevos donantes que repitan varias veces en el año", precisa la directora técnica.

Requistos para donar

Como regla general, los varones pueden donar cada tres meses (cuatro veces al año) y las mujeres cada cuatro meses (tres veces al año).

Los requisitos para poder donar son: tener entre 18 y 65 años de edad, pesar más de 50 kilos, gozar de buena salud y disponer de diez minutos.

Cualquier duda puede ser resuelta a través del teléfono 985 23 24 26, de la página web www.donaasturias.org y de las redes sociales @donaasturias. En la citada web se especifica dónde se puede donar en los próximos días.