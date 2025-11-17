La ciudad asturiana donde se encuentra la estrella de Navidad más grande de España: diez metros de alto y miles de luces
Podrá verse en todo su esplendor a partir del 28 de noviembre
La iluminación navideña ha llegado ya a casi todas las ciudades de España, a la espera que se haga el encendido oficial, menos en Vigo donde ya luce su decoración de Navidad. Pero entre todas las luces, hay una ciudad asturiana donde se ubica la estrella de Navidad más grande de España, con diez metros de altura y miles de luces.
La estrella de Navidad más grande de España, conocida como la "estrellona", se ubica en Gijón, concretamente en los jardines del Naútico, donde lleva ya colocada desde hace unos días, siendo el centro de atención de numerosos paseantes.
Eso sí, podrá verse en todo su esplendor a partir del 28 de noviembre, fecha en la que se producirá el encendido de las luces de Navidad en la villa gijonesa.
No será la única atracción de la iluminación navideña de Gijón, pero sí que suele ser uno de los puntos más fotografiados, dada la magnitud de esta estrella a la que solo hace sombra Vigo, que también cuenta con una de las estrellas más grandes de España.
Oviedo
Además de Gijón, la capital asturiana también aprovechará la jornada del 28 de noviembre para hacer el encendido de las luces de Navidad. Al igual que Gijón, Oviedo lucirá una decoración navideña muy espectacular, siendo un reclamo para que acudan a ambas ciudades visitantes, no solo del resto de Asturias sino de todo el país.
