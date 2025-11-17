Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Clamor en el último adiós a la joven apuñalada por su cuñada en Candamo: "Nati no se lo merecía"

Tristeza y desolación en Grullos durante el funeral en una iglesia abarrotada para arropar a la familia: "Les costará recuperarse"

VÍDEO: Una menor mata a su cuñada tras apuñalarla en el vientre en Candamo

Luis Ángel Vega / Fernando Rodríguez

Mariola Riera

Oviedo

Era Natalia Menéndez una joven vital, alegre y "que se hacía querer". Prueba de ello es la legión de amigos, muchos de ellos compañeros del módulo de Electromecánica que estudiaba en Grado, que acudieron este lunes a su funeral en Grullos (Candamo) para mostrar sus condolencias.

"Nati no se lo merecía", expresaron con gran pesar, tristeza y conmoción a las puertas del pequeño templo de Santa María, abarrotado por la multitud de vecinos, amigos y allegados a la joven y a su familia.

Nadie se explica en Candamo y todo el mundo se echa las manos a la cabeza al pensar en las trágicas circunstancias de su muerte. La veinteañera perdió la vida a manos de su cuñada, una menor de 17 años que le asestó una puñalada mortal en el vientre la tarde del sábado en su casa de Aces tras discutir por unas galletas y un redbull. En el forcejeo mortal resultaron heridos la madre de la joven y su hermano.

"Difícil de asimilar"

"A la familia le costará recuperarse de esto", auguraba un grupo de vecinas dentro del templo. "Es algo muy duro la pérdida de una hija de 20 años y más en unas circunstancias así, que no se pueden entender ni asimilar. Terrible".

Los candaminos han querido arropar a los familiares de la joven, rotos de dolor, especialmente su madre. La mujer entró en el templo detrás del féretro entre lágrimas, abrazada por su marido, y acompañada por su otro hijo y el novio de Natalia Menéndez. Fuera del templo se quedaron muchos vecinos y amigos, que soportaron la lluvia que por momentos cayó durante el funeral.

Tras la misa, el cuerpo fue trasladado al cementerio de Grullos donde recibió sepultura.

Ingreso en Sograndio

Por su parte, la joven de 17 años que asestó la puñalada a Natalia Menéndez, ingresará de inmediato en el centro de menores de Sograndio tras la medida cautelar solicitada por la Fiscalía de Menores del Principado de Asturias y aceptada por el Juzgado de menores. Se ha decretado así que, de forma cautelar y a la espera de la instrucción del caso, la detenida permanezca en el citado centro, donde será atendida, al menos por ahora, en el módulo terapéutico.

La presunta homicida huyó de la casa de Aces (Candamo) tras asestar la puñalada a su cuñada, pinchó las ruedas de los vehículos que se encontraban fuera y arrojó el arma del crimen a un tejado, de donde luego fue recuperada por los bomberos para ser posteriormente entregada a la Guardia Civil. Precisamente fue la Benemérita quien detuvo al rato a la menor cuando ya se encontraba cerca de la estación de tren de Feve del pequeño pueblo candamín.

Clamor en el último adiós a la joven apuñalada por su cuñada en Candamo: "Nati no se lo merecía"

